Natale 2021: le migliori app per tracciare Babbo Natale

Esistono diversi modi per rimanere informati sul percorso seguito dall’omone vestito di rosso con la folta barba bianca. Babbo Natale o Santa Claus nei paesi anglofoni è una delle figure più amate dai bimbi, che attendono con trepidazione ogni anno l’arrivo della vigilia di Natale per scartare i doni alla mezzanotte.

Ed è proprio il 24 dicembre che prendono vita i metodi per tracciare Babbo Natale. Esistono anche delle app che permettono di seguire l’itinerario del “nonno" più atteso dell’anno, alcune delle quali, le migliori, ve le proponiamo in questo articolo. I metodi principali sono due, uno di Norad e uno di Google. Non conoscete Norad? Comprensibile, ma vi spieghiamo tutto più in basso. Ciò che è necessario sapere prima di procedere è che per seguire in diretta il percorso di Babbo Natale è sufficiente una connessione ad internet e un dispositivo da cui accedere, sia esso un computer, un iPhone o un dispositivo Android.

App per tracciare babbo Natale: Norad

Norad è l’acronimo di North American Aerospace Defense Command, ossia, in italiano Comando di Difesa Aerospaziale del Nord-America. Il Norad traccia ogni oggetto volante nell’ambito aerospaziale del Nord America, coordinando la sorveglianza sul comportamento di ogni aeromobile che esca dai canoni: un compito “severo" che nel momento in cui incrocia la strada di Babbo Natale, però, si intenerisce notevolmente.

La “dura" organizzazione americana infatti si mette ogni anno sulle tracce di Babbo Natale ormai da diverso tempo, e fornisce a grandi e piccini la posizione in tempo reale dell’uomo in rosso. Lo si può fare attraverso il sito internet ufficiale – peraltro disponibile anche in italiano – oppure scaricando le app per iPhone o per dispositivi Android, entrambe gratuite. Al loro interno, oltre a poter rimanere aggiornati sulla rotta di Babbo Natale, ci sono diversi mini giochi con i quali intrattenersi.

App per tracciare babbo Natale: Google

Il sistema di tracciamento di Babbo Natale di Google è attivo dal 2004, quando ogni anno in questo periodo offre la posizione aggiornata dell’omone in rosso. Si può accedere attraverso questo link al portale dedicato, “Segui Babbo Natale", che mostra la sua posizione in tempo reale.

In più Google ha arricchito la pagina offrendo diversi contenuti in tema natalizio, tra cui mini giochi, esperienze interattive, video e pagine informative, stessi contenuti che si ritrovano nell’app per smartphone Android disponibile gratuitamente sul Play Store. Non esiste un’app equivalente per iPhone, ma ci si può accontentare del sito web che è piuttosto ben ottimizzato anche per i prodotti della Mela.

Google non disporrà delle conoscenze in termini di tracciamento di un’organizzazione specializzata come il Norad, ma essendo un’azienda potente e altamente tecnologica riesce comunque a intrattenere grandi e piccini mentre si osserva il viaggio di Babbo Natale.