Il treppiede da vacanza per foto acchiappa-like è in offerta

L’estate si avvicina e, forse, anche il ritorno a una normalità fatta di viaggi in Italia e nel mondo, in cerca di posti bellissimi da visitare e, perché no, anche da fotografare. Le foto della vacanza, si sa, sono ormai parte integrante del viaggio e dell’esperienza, sempre più condivisa online sui social.

Per fare una ottima foto, però, non basta avere un ottimo soggetto o paesaggio da inquadrare ma serve anche una buona fotocamera: che sia una compatta, una reflex digitale o persino un moderno “camera phone" dotato di un sensore fotografico principale di alto livello, dipende invece dai gusti e dalle capacità e possibilità del fotografo. Ci sono foto, però, per le quali la macchina fotografica non basta e serve almeno un altro strumento: il treppiede. Con un treppiede, infatti, possiamo poggiare in modo stabile la fotocamera e impostare tempi di ripresa molto lunghi, per ottenere foto luminose e dettagliate anche di sera, senza rischiare l’effetto mosso. Chi sa di cosa stiamo parlando sa anche che uno dei grandi nomi in questo settore è quello di National Geographic.

National Geographic Travel Kit

Il National Geographic Travel Kit è un treppiede con monopiede (in base allo spazio a disposizione può essere usato in entrambi i modi) ed è un modello da viaggio: è leggero e robusto, oltre che affidabile e preciso.

Può allungarsi fino all’altezza di 158 centimetri e sopportare un carico fino a 8 chili, restando stabile. Pesa appena 1,33 chili, grazie all’uso abbondante di fibra di carbonio, e una volta richiuso occupa appena 20 x 38.1 x 40 centimetri di spazio. In dotazione c’è la testa a sfera, lo sgancio rapido e una comodissima sacca personalizzata National Geographic per riporlo e proteggerlo dopo l’uso.

National Geographic è un marchio noto e affidabile nel mondo della fotografia e, per questo, i suoi prodotti si pagano. Ma vale la pena comprarli, specialmente quando sono in offerta come adesso.

National Geographic Travel Kit con lo sconto

Per una ristrettissima finestra di tempo, che termina stasera, il treppiede professionale di National Geographic è in vendita su Amazon con uno sconto secco del 20%. Il prezzo scende così abbondantemente sotto le 100 euro e l’acquisto diventa davvero molto interessante, visto anche il fatto che si tratta di un prodotto che durerà per diversi anni (e che, almeno si spera, per diversi anni ancora faremo foto in viaggio).

National Geographic Travel Kit Treppiede con Monopiede in Fibra di Carbonio

Chi lo volesse usare in abbinamento ad uno smartphone e non per reggere una fotocamera compatta o una reflex DSLR, però, dovrà acquistare a parte un adattatore. Vi consigliamo quello di un altro grandissimo marchio internazionale della fotografia: Manfrotto.

Manfrotto MCLAMP – Attacco Universale per Smartphone