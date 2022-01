Neato D8, il robot aspirapolvere a prezzo incredibile: 50% di sconto

Da tempo, sono diventate impagabili assistenti domestiche che facilitano e velocizzano uno dei compiti meno apprezzati (e più spesso ripetuti) in casa: la pulizia del pavimento. Le aspirapolveri smart sono ormai presenti in milioni di abitazioni di italiani, e molti altri sono pronti a fare il grande passo, “abbandonando" scope elettriche e aspirapolveri “manuali" e acquistandone una.

Se vi trovate in questa situazione e non sapete quale aspirapolvere robot scegliere oggi potrebbe essere il vostro giorno fortunato. Tra le offerte top di Amazon odierne spicca la Neato Robotics D8 Intelligent Robot Vacuum Cleaner, tra le migliori della categoria e oggi disponibile con uno sconto del 50% sul prezzo di listino. Una promozione che rende questo robot casalingo conveniente come non mai: si tratta infatti del prezzo più basso mai raggiunto da questo dispositivo e non sappiamo sino a quanto sarà possibile acquistare il Neato D8 a metà prezzo.

Neato Robotics D8, caratteristiche e funzionalità

Tutto ruota attorno alla D. La lettera presente nel nome, infatti, richiama il particolare design del dispositivo: a differenza di altri aspirapolvere robot, il Neato D8 ha una forma a “D". In questo modo, assicurano i progettisti dell’azienda statunitense, il robot è in grado di pulire alla perfezione anche negli angoli dell’abitazione e lungo le pareti. Così, grazie all’esclusiva tecnologia di mappatura laser, il Neato D8 assicura un livello di pulizia superiore alla concorrenza, in totale autonomia e senza che ci sia la necessità di “assistenza" di una persona in carne e ossa.

Grazie all’app per dispositivi mobili, infatti, il Neato D8 può mappare autonomamente l’appartamento, riconoscere gli ostacoli e creare zone di esclusione virturali. Completata l’operazione di “esplorazione", sarà sufficiente impostare routine di pulizia e il gioco è fatto: l’aspirapolvere si attiverà autonomamente e pulirà al posto vostro il pavimento di casa. Dovrete solamente ricordarvi di ricaricare il robottino di tanto in tanto: la nuova batteria assicura fino a 100 minuti di autonomia. Più che sufficienti per pulire il pavimento dell’abitazione senza necessità di ricarica.

Inoltre, grazie alla compatibilità con Alexa, potrete attivare l’aspirapolvere con un semplice comando vocale e ricevere aggiornamenti sullo stato di pulizia direttamente sul vostro smartphone.

Neato Robotics D8 a metà prezzo su Amazon: sconto e offerta

Come detto, il Neato Robotics D8 è tra le offerte più interessanti di Amazon, con uno sconto del 50% sul listino, che fa scendere il prezzo al minimo storico. L’aspirapolvere robot può essere acquistata a 399,00 euro, con un risparmio di 400 euro sul prezzo consigliato. Inoltre, scegliendo l’opzione “Acquista subito e paga a rate a Tasso Zero con Cofidis" al momento del check-out potrete acquistare il vostro dispositivo per la casa smart in 12 rate senza interessi né spese di istruttoria. Insomma, con poco più di 30 euro al mese potrete acquistare uno dei migliori aspirapolveri smart in commercio.

Neato Robotics D8 Intelligent Robot Aspirapolvere