Nebulizzatore EnergySilence 790, impossibile a meno di questo prezzo

Con la bella stagione alle porte è necessario iniziare a pensare ad un sistema di raffrescamento per la casa e l’ufficio. Molte persone, però, non tollerano l’aria condizionata oppure sono attente ai consumi, o semplicemente non possono installare un impianto AC per motivi tecnici o economici. Tutte queste persone devono ripiegare sul più classico ventilatore che, però, a volte non basta.

Una buona alternativa a ventilatore e aria condizionata è rappresentata dal nebulizzatore, cioè un ventilatore che assieme al flusso d’aria spruzza micro goccioline di acqua. Queste goccioline quando raggiungono la pelle danno immediatamente una piacevole sensazione di freschezza. Un ottimo nebulizzatore, da prendere in considerazione prima dell’arrivo del caldo, è il Cecotec EnergySilence 790. Ha una buona potenza, non consuma molto e, in più, è anche in offerta su Amazon con uno sconto di quasi la metà del prezzo di listino.

Nebulizzatore Cecotec EnergySilence 790 – Serbatoio d’acqua 3 litri – Autonomia 12 ore

Cecotec EnergySilence 790: com’è fatto

Il nebulizzatore Cecotec EnergySilence 790 è composto da una piantana dentro cui è collocato il serbatoio dell’acqua da 3 litri. Sulla parte superiore si trova il ventilatore del diametro di 40 centimetri, munito di 5 pale. Nella parte inferiore della piantana, invece, sono state collocate quattro ruote che servono a facilitare gli spostamenti del nebulizzatore da un ambiente all’altro.

Il nebulizzatore Cecotec EnergySilence 790 è stato progettato e realizzato per restare acceso per molte ore consecutive, e con un carico di acqua da 3 litri si ha un’autonomia di nebulizzazione di circa 12 ore se si sceglie il flusso aria/acqua meno potente.

L’intensità della nebulizzazione, infatti, può essere regolata su tre velocità: Bassa, perfetta per rinfrescare gli ambienti di notte; Eco, che è la velocità media da usare durante il giorno; Turbo, da usare nelle ore più calde e afose della giornata.

La quantità di aerosol, cioè delle goccioline d’acqua che sono sparse dal flusso d’aria, può essere regolata attraverso la funzione Adjustable Mist, indipendentemente dalla velocità delle pale. Quindi si può avere anche un alto flusso d’aria, ma con poca acqua, o esattamente il contrario.

Infine, con il sistema TotalControl è possibile direzionare in modo preciso il flusso dell’aerosol selezionando l’angolazione preferita.

Cecotec EnergySilence 790: offerta Amazon

Il Nebulizzatore Cecotec EnergySilence 790 ha un prezzo di listino di 129,90 euro, ma grazie all’offerta Amazon in corso lo si può acquistare a 71,90 euro (45%, -58 euro), un prezzo decisamente basso già per un buon ventilatore tradizionale, figuriamoci per uno con sistema di nebulizzazione.