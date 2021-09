Nel 2021 tariffe telefonia mobile più convenienti del 4%

Il mercato delle tariffe di telefonia mobile ha subito diversi cambiamenti nel corso degli ultimi anni: in particolare, nel 2021 si è assistito a una riduzione del costo del canone mensile pari al 4%.

L’ultimo osservatorio di SOStariffe.it e Segugio.it ha messo in evidenza anche un aumento del numero di Giga inclusi nelle promozioni mobile, che corrisponde a un +38.9%. Questa variazione appare come perfettamente in linea con le richieste di un pubblico che è sempre più iperconnesso.

Approfondiamo più nel dettaglio quelli che sono stati i risultati emersi dallo studio condotto, che ha preso in considerazione non solo le offerte degli operatori tradizionali (i cosiddetti MNO), ma anche quelle degli operatori virtuali (chiamati MVNO).

Come sono cambiate le offerte degli operatori mobile

Nel corso dell’ultimo anno, le offerte proposte dagli operatori tradizionali hanno subito una riduzione dei prezzi, pur restando comunque superiori rispetto a quelli proposti dagli operatori MVNO. Ad aumentare è stato, in particolare, il numero di Giga inclusi ogni mese.

Sono state prese in considerazione le tariffe mobile di tipo ricaricabile che includono ogni mese minuti, messaggi e Giga di traffico, ed è stato effettuato un confronto con il mese di ottobre 2020.

Nel mese di settembre 2021, una tariffa mobile media è formata ogni mese da:

2.720 minuti;

1.825 messaggi;

71,64 Giga.

Dai dati in elenco, si evince una crescita del numero dei minuti pari all’8,2% e una del numero degli SMS pari al 10,5%. Quello che spicca maggiormente, comunque, è l’incremento del numero di Giga, che sfiora il 39%. Ad aumentare sono stati anche i bonus inclusi nelle offerte degli operatori mobile.

Per quanto riguarda, invece, il costo medio mensile da sostenere, si tratta di 10,43 euro: questa cifra è rappresentativa di un riduzione dei costi delle offerte pari al 4,1%. Cambiare operatore mobile attivando una nuova tariffa rappresenta un ottimo modo per risparmiare, soprattutto all’interno del mercato attuale.

Prezzi al ribasso anche secondo AGCOM

L’ultimo Osservatorio sulle comunicazioni AGCOM, relativo al mese di luglio 2021, ha messo in evidenza che gli operatori MNO, cioè TIM, Vodafone, WINDTRE e Iliad, coprono l’86,9% delle SIM Human, ovvero di quelle che vengono effettivamente utilizzate dai consumatori.

Lo studio delle offerte MNO è importante per comprendere quali sono i motivi per i quali gli utenti tendono a preferire questo genere di offerte, le quali hanno, come anticipato nelle righe precedenti, subito una riduzione nel corso dell’ultimo anno, a fronte di un aumento dei Giga inclusi nel pacchetto mensile.

Tra i punti di forza delle promozioni degli operatori MNO, ci sono:

una velocità di connessione che gli operatori virtuali non possono raggiungere; la presenza di offerte all inclusive, che rappresentano ormai un trend diffuso anche tra gli operatori virtuali; la sempre maggiore diffusione di offerte di tipo 5G.

Dai dati raccolti da SOSatariffe.it e Segugio.it è stato messo in evidenza che la promozione media proposta dagli operatori tradizionali di telefonia mobile comprende ogni mese:

2.803 minuti;

1910 SMS;

81,03 Giga.

Dal confronto con il 2020, emerge una riduzione del numero dei minuti inclusi, pari allo 0,8%, e un aumento del totale degli SMS, che corrisponde al 6,5%. Ad aumentare sono stati anche i Giga presenti nell’offerta mensile, che hanno subito un incremento del 19,2%. In merito al costo del canone mensile, la media è di 14,47 euro, con una riduzione del 3,1% nel giro di un solo anno.

Come trovare la tariffa mobile più vantaggiosa

Considerato che il mercato delle offerte mobile è in continua evoluzione e si adatta costantemente ai bisogni dei consumatori, cambiare offerta di tanto in tanto è sempre positivo e rappresenta una delle migliori opzioni per riuscire a risparmiare.

Nel caso in cui si fosse alla ricerca di una nuova offerta commerciale di tipo ricaricabile, si consiglia di utilizzare un comparatore di tariffe online, strumento gratuito che permette di confrontare tra loro le migliori soluzioni sulla piazza e di valutare quella che si adatta meglio ai propri bisogni.

Attraverso una disamina della panoramica attuale delle promozioni mobile, si evidenzia una sempre maggiore presenza di offerte di tipo operator attack, ovvero di promozioni che possono essere sottoscritte a una determinata cifra soltanto nel caso di passaggio da un altro provider (non si tratta dunque di offerte per tutti).

Mentre un tempo si trattava di una peculiarità degli operatori virtuali, oggi anche gli operatori tradizionali hanno iniziato a ideare offerte di questo tipo, al fine di recuperare i clienti persi nel tempo.