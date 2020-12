Netflix: 3 film da guardare nelle vacanze di Natale

Le vacanze di Natale del 2020 le ricorderemo a lungo: sono quelle che abbiamo dedicato al relax sul divano e al divertimento tra le mura di casa. Infatti, le regole anti-contagio ci raccomandano di non uscire e assembrarci nei locali, ristoranti o all’aperto.

Fortunatamente, possiamo trascorrere comunque serate piacevoli in compagnia di un bel film da guardare insieme a tutta la famiglia. Le piattaforme di streaming ci offrono cataloghi ricchi di alternative: lungometraggi, serie tv, documentari e show di ogni tipo adatti ad un pubblico di tutte le età. Tra le diverse proposte c’è anche quella Netflix che in questi giorni ha reso disponibili pellicole originali e grandi classici. Per chi è alla ricerca di qualcosa di emozionante e divertente da guardare proprio in questi giorni c’è l’imbarazzo della scelta. Per evitare di trascorrere la sera a cercare un titolo senza concludere nulla, ecco tre film da guardare su Netflix perfetti per le festività di fine anno.

Holidate: commedia romantica di Natale

Iniziamo con Holidate, film che racconta la storia di un ragazzo e una ragazza che odiano le festività e soprattutto l’obbligo di essere accompagnati da un partner da presentare in famiglia. Durante le cene di famiglia si ritrovano sempre soli, ma in occasione di un Natale si conoscono e decidono di fingersi una coppia durante le feste di fine anno. Decidono di non legarsi e limitarsi a condividere l’odio per le feste in famiglia, ma alla fine scoprono che è nato qualcosa di più profondo tra loro due.

Holidate è una commedia romantica Netflix Original, ricca di momenti emozionanti e colpi di scena perfetta da guardare nei giorni di festa. È diretta da John Whitesell e vede Emma Roberts e Luke Bracey, rispettivamente nei panni di Sloane e Jackson, i due protagonisti.

Nei panni di una principessa: ci risiamo!

Il film è il sequel di “Nei panni di una principessa” del 2018. La pellicola vede come protagonista la nobile Margaret Delacourt, che annoiata della propria vita decide di scambiare identità con la sua socia, Stacy, una giovane pasticcera. Le due ragazze trascorreranno i giorni di festa nei panni della loro sosia e capiranno meglio cosa vogliono dalla vita.

La pellicola è diretta da Mike Rohl e vede come protagonista l’attrice Vanessa Hudgens, che interpreta sia la nobile Margaret, sia Stacy ma anche la perfida Fiona, anche lei identica alle due ragazze e pronta a fare da guastafeste.

The Prom: commedia musicale di Ryan Murphy

Arriviamo al terzo consiglio, The Prom, la commedia musicale diretta da Ryan Murphy (Glee, Mangia prega ama, Ratched).

La pellicola è tra le novità di dicembre di Netflix ed è ispirato all’omonimo musical di Chad Beguelin e Bob Martin.

Racconta le vicende di quattro attori di Broadway alle prese con problemi legati alla loro carriera: Dee Dee Allen (Meryl Streep), Barry Glickman (James Corden), Angie Dickinson (Nicole Kidman) e Trent Oliver (Andrew Rannells).

Un po’ per compassione e un po’ per rialzare la loro immagine pubblica, gli attori decidono di aiutare una ragazza a realizzare il suo sogno: la liceale Emma Nolan non può partecipare al ballo di fine anno con la sua ragazza Alyssa per via di un divieto della scuola. Il loro attivismo improvvisato e poco disinteressato finisce però per provocare ulteriori danni. Nonostante tutto, il quartetto di Broadway si impegna con tutte le proprie forze per regalare alle due ragazze una serata indimenticabile.