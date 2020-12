Netflix annuncia che Friends non verrà cancellato

Era il 2016 quando Netflix annunciò al suo pubblico l’inclusione nel catalogo in streaming di una delle serie tv più amate di sempre: Friends. Da allora, le 10 stagioni hanno raggiunto visualizzazioni da capogiro.

C’è chi ha deciso di riguardarle dall’inizio, chi invece ha visto solo le puntate più famose e c’è anche una fetta di utenti che invece ha potuto guardarle per la prima volta. Friends non è solo una serie cult, ma un vero e proprio titano che ha ispirato diversi prodotti successivi, da The Big Bang Theory ad How I met your mother. Nelle ultime settimane però girava una notizia che ha fatto storcere il naso a molti: Friends sarebbe stata cancellata dal catalogo il 31 dicembre 2020. L’annuncio ha causato una piccola rivolta del pubblico, tanto da portare Netflix a lanciare un importante comunicato: Friends rimarrà in catalogo anche nel 2021. Così, l’azienda ha rassicurato tutti i fan, anche in vista dello speciale sulla sitcom che dovrebbe uscire proprio nel 2021.

Friends rimarrà su Netflix: ecco l’annuncio

La deadline della serie tv compariva proprio all’interno della piattaforma di streaming cercandone il titolo. Fin dalla apparizione della “data di scadenza” i fan hanno iniziato a fare sentire la propria disapprovazione, scrivendo direttamente sui canali social del servizio oppure affidandosi addirittura al Servizio Clienti.

Netflix da sempre è attenta al sentiment del suo pubblico, infatti ha addirittura un servizio che permette di suggerire film da inserire in catalogo.

L’azienda dopo aver ascoltato le opinioni degli utenti, ci ha ripensato e ha pubblicato sui social un post per rassicurare i fan. Su Twitter ha scritto il seguente messaggio:

“L’armadillo Natalizio dice di non preoccuparsi. Chi sta ultimando il quindicesimo rewatch di #Friends può continuare con calma, perché la serie sarà disponibile su Netflix anche oltre il 31 dicembre”.

Così, anche chi conosce le battute a memoria, potrà riguardare la serie l’anno prossimo. L’obiettivo è quindi, non solo coccolare il pubblico, ma preparalo al ritorno di tutto il cast con uno speciale che dovrebbe andare in onda proprio 2021, salvo ulteriori complicanze causate dal Covid-19. Si tratta di una vera e propria reunion che vedrà tutto il cast partecipare ad uno show di circa 2 ore in cui verranno ricordati i momenti più belli del progetto.

Inoltre, sulla piattaforma ci sono tante serie tv simili a Friends, da scoprire proprio durante il periodo natalizio.

Netflix: quali sono le serie tv che scadranno a dicembre

Se Friends si è in qualche modo salvata dall’eliminazione del catalogo Netflix, così non è per altri show. Quindi il pubblico ha ancora pochi giorni a disposizione prima che alcuni programmi e serie tv vengano eliminati dal catalogo.

Ecco le serie tv che dovrebbero essere eliminate dal 31 dicembre 2020:

Homeland

Gossip Girl

Terror in Resonance

DanMarchi

Mia and Me

Topo Tip

Non rimane che goderci gli ultimi giorni del 2020 per riguardare alcuni di questi show oppure iniziare le novità del mese e i più bei contenuti di Natale.