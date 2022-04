Netflix: cosa c'è di nuovo a maggio 2022

Il catalogo di maggio 2022 di Netflix si arricchisce di tanti nuovi titoli interessanti, soprattutto per quanto riguarda le serie tv. L’uscita in assoluto più attesa, però, arriverà solo a fine mese: parliamo della prima parte della quarta stagione di Stranger Things, che sarà disponibile dal 27 maggio.

Nell’attesa del grande ritorno a Hawkins, non mancano altre serie avvincenti con le quali intrattenersi. Oltre al terzo volume di Love, Death & Robots, suscitano interesse la serie svedese Clark, che ha per protagonista il rapinatore di banche che ha dato origine all’espressione “sindrome di Stoccolma", e Savage Beauty, in cui Don e Grace Bhengu hanno testato un prodotto tossico su un gruppo di bambini di strada e quindici anni dopo subiscono la vendetta di una sopravvissuta. Il documentario Cyber Hell, invece, racconta la caccia a una rete criminale online accusata di sfruttamento sessuale.

I film in arrivo su Netflix a maggio 2022

Tra i nuovi film disponibili su Netflix da maggio 2022 c’è anche Non succede, ma se succede…, commedia romantica del 2019 con Seth Rogen e Charlize Theron. Dello stesso genere, ma del tutto inedito, è L’abbinamento perfetto, film in cui un’ambiziosa dirigente (Victoria Justice) di una ditta di vini di Los Angeles finisce in un ranch di pecore in Australia e si innamora di un burbero abitante del luogo (Adam Demos). Ecco gli altri titoli.

6 maggio : Ti giro intorno, Sansone, Due agenti molto speciali 2

: Ti giro intorno, Sansone, Due agenti molto speciali 2 9 maggio : Non succede, ma se succede…

: Non succede, ma se succede… 11 maggio : Our Father

: Our Father 13 maggio : Cheerleader per sempre

: Cheerleader per sempre 18 maggio : La Famiglia Ideale, Cyber Hell

: La Famiglia Ideale, Cyber Hell 19 maggio : L’abbinamento perfetto, Il fotografo e il postino: l’omicidio di José Luis Cabezas

: L’abbinamento perfetto, Il fotografo e il postino: l’omicidio di José Luis Cabezas 20 maggio: F*ck Love Too

Le serie tv di maggio 2022 su Netflix

Per quanto riguarda le serie tv (e inclusi anime, reality a puntate e docuserie), maggio 2022 inizia alla grande su Netflix con il debutto della stagione finale di Summertime, serie italiana tratta dalle pagine di Tre Metri Sopra il Cielo di Federico Moccia. Ma c’è molto di più in arrivo, inclusi il terzo volume della serie animata antologica Love, Death & Robots e la seconda stagione di Brotherhood, una serie drammatica e thriller ambientata negli anni ‘90.