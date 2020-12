C'è il Papa su Netflix!

Il 2021 sarà un momento di rinascita dopo un anno difficile. Netflix sembra proprio mettercela tutta per superare le difficoltà e accogliere al meglio il futuro. E lo farà anche grazie a diverse serie tv capaci di ispirare gli utenti e offrire interessanti spunti di riflessione.

A tal proposito, tra i contenuti più attesi del 2021 spicca la serie tv ispirata al libro di Papa Francesco, curato da Padre Antonio Spadaro e intitolato Sharing of the Wisdom of Time (La Saggezza del Tempo). Lo show interpellerà un gruppo di uomini e donne over 70 provenienti da diverse zone del mondo, che si racconteranno ad altrettanti filmmaker under 30. L’obiettivo è quindi mostrare il dialogo tra generazioni, uno scambio di prospettive e vedute che non può far altro che arricchire il pubblico di Netflix. La piattaforma di streaming sta già lavorando al programma che dovrebbe uscire tra alcuni mesi.

La Saggezza del Tempo: di cosa parlerà la nuova serie

Si tratterà di una piccola docu-serie di quattro episodi, dove verrà mostrato un confronto sincero ed emozionante tra generazioni lontane: da una parte gli over 70, dall’altra gli under 30.

L’obiettivo sarà quello di riscoprire che gli adulti, gli anziani sono un tesoro da custodire. Con le loro storie, i loro racconti e i loro punti di vista possono arricchire la vita di ognuno di noi, e soprattutto quella dei più giovani.

Le donne e gli uomini intervistati parleranno delle loro esperienze di vita. Proverranno da ogni zona del mondo, proprio perché l’intento è quello di volere abbracciare tutti i popoli, le religioni e le culture del pianeta. Si parlerà anche di temi importanti: l’amore, i sogni, ma anche il proprio lavoro o il ruolo della famiglia.

Parteciperà anche Papa Francesco

Papa Francesco darà il suo prezioso contributo. Lui offrirà la sua testimonianza di uomo, custode di un’età considerata preziosa e ricca di valore. Sarà lui il filo conduttore dei quattro episodi e renderà l’incontro tra le diverse generazioni ancora più interessante e suggestivo.

D’altronde la serie si ispira proprio all’idea di base del suo libro, dove si legge: “Gli anziani hanno la saggezza. A loro è stato affidato il compito di trasmettere l’esperienza della vita, la storia di una famiglia, di una comunità, di un popolo”.

Il libro, pubblicato in Italia da Marsilio, è uscito nel 2018 riscuotendo un enorme successo, anche grazie al messaggio importante sul valore del tempo. Ha vinto anche numerosi premi internazionali: dal Catholic Press Association Book Awards, al Living Now Book Awards, fino al Best Book Awards.

Papa Francesco sarà quindi protagonista insieme al gruppo di over 70 e potrà, ancora una volta, ispirare il pubblico con la sua presenza e la sua capacità dialettica. D’altronde ha più volte dimostrato la sua empatia e le sue capacità comunicative.

La serie sarà trasmessa in streaming su Netflix nel 2021. È curata da Simona Ercolani e prodotta da Stand By Me – partner di Asacha Media Group.