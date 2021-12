I migliori film di Natale da vedere su Netflix

Una volta scartati i regali e gustate le numerose portate del pranzo, non resta che godersi in tutta serenità e relax il resto della giornata del 25 dicembre. Un ottimo modo per riuscirci è guardare uno dei tanti film di Natale a disposizione su Netflix: è la scelta giusta per lasciarsi avvolgere dalla magia delle feste anche sul piccolo schermo.

Sono diversi i film a tema natalizio visibili a dicembre sulla piattaforma di streaming. Ce ne sono per tutti i gusti e le età: comici, commoventi, romantici… Chi ama il genere potrebbe guardare Love Hard, che ha per protagonista una ragazza di Los Angeles che decide di fare una sorpresa per le feste al ragazzo della East Coast conosciuto su una app di incontri. I programmi, ovviamente, non vanno come previsto! Tra i titoli pensati per i più piccoli, invece, c’è Un bambino chiamato Natale, uscito nel 2021 e basato sull’omonimo romanzo di Matt Haig. Ecco gli altri film di Natale da vedere su Netflix.

Natale con il babbo

In questa commedia familiare, della durata di un’ora e 45 minuti, quattro sorelle in conflitto scoprono il senso dell’unione quando il padre scomparso da tempo si presenta per Natale nella loro signorile dimora di famiglia. Nel cast figurano Elizabeth Hurley, Kelsey Grammer, April Bowlby e John Cleese.

Nei panni di una principessa – Inseguendo la stella

In questo film, che dura un’ora e 46 minuti, una settimana prima di Natale la bellissima duchessa di Montenaro, Margaret, si scambia di posto con una comune cittadina di Chicago di nome Stacey che le somiglia in tutto e per tutto. Grazie alla magia del Natale, la nobile s’innamora del bel collega di Stacey che, a sua volta, perde la testa per l’affascinante principe fidanzato della duchessa.

Un castello per Natale

In questo film natalizio e romantico, che dura un’ora e 39 minuti, la celebre autrice statunitense Sophie Brown (interpretata da Brooke Shields) si reca in Scozia per sottrarsi a uno scandalo. Qui resta affascinata da un bellissimo castello e intende acquistarlo, ma lo scontroso duca Myles (Cary Elwes), il proprietario, non è convinto di volerlo vendere a una straniera. Nonostante i continui scontri, i due cercano una soluzione e trovano molto più di quanto si aspettassero.

Natale in California – Luci della città

Questo film romantico uscito nel 2021, della durata di un’ora e 30 minuti, è il seguito di Natale in California (sempre disponibile su Netflix). Nel sequel è passato un anno da quando Callie e Joseph si sono innamorati e sono più felici che mai nella loro fattoria e azienda vinicola. L’attività e gli obblighi familiari, però, li costringono a tornare a San Francisco. Gli avvenimenti che li attendono mettono a repentaglio la loro storia d’amore, che dovrà dimostrare di essere abbastanza forte da superare qualunque ostacolo.