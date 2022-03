Netflix: iniziate le riprese di Briganti

Un crime-western ambientato in Sud Italia a metà Ottocento. Ecco cosa sarà Briganti, la nuova serie tv Netflix italiana della quale sono appena iniziate le riprese. Il progetto è prodotto da Fabula Pictures, in associazione con Los Hermanos srl, e debutterà sulla piattaforma di streaming nel 2023.

La serie tv Briganti vanta una regia d’eccezione: dietro la cinepresa ci sono Steve Saint Leger, già conosciuto per titoli come Vikings, Vikings: Valhalla e Barbarians, Antonio Le Fosse (noto per Baby) e Nicola Sorcinelli (Milosc). La sceneggiatura è firmata dal collettivo GRAMS*, di cui fanno parte lo stesso Antonio Le Fosse, Re Salvador, Eleonora Trucchi, Marco Raspanti e Giacomo Mazzariol. Anche se mancano ancora vari mesi al debutto della serie, Netflix ha già reso noti il cast, le location delle riprese e alcuni dettagli della trama, che promette di essere drammatica, cupa e ricca di azione.

Di cosa parla Briganti

Per il momento sappiamo con certezza che la trama della serie tv Briganti, composta da sei episodi, sarà incentrata su una donna che, nell’Italia meridionale della metà dell’Ottocento, è costretta a scappare e diventa la feroce capa di un gruppo di briganti. Al centro della narrazione ci saranno anche le vicende e gli sforzi degli uomini e delle donne, considerati gli “ultimi" della società, che lottano per vedere riconosciuta la propria libertà e i propri diritti in un Paese in trasformazione.

La storia, che Netflix ha presentato come un racconto corale, epico e moderno, sarà interamente incentrata sul fenomeno del brigantaggio e si ispira anche a persone realmente esistite e divenute un simbolo della rivoluzione contadina nell’Italia di quegli anni. Non si può non ricordare il fatto che la proclamazione del Regno d’Italia risale al 1861: data l’ambientazione della serie, è probabile che questa data cardine della storia italiana, che segna l’avvento dell’unità nazionale, avrà un ruolo importante.

Briganti: dove si svolgono le riprese

Le riprese della serie tv sono attualmente in corso e si svolgono in Puglia, tra Lecce, Melpignano, Altamura e Nardò. L’uso di queste location è possibile anche grazie al contributo dell’Apulia Film Commission, della Regione Puglia e della Fondazione Apulia Film Commission.

Il cast: chi recita in Briganti

Il cast di Briganti vede come protagonisti Michela De Rossi nel ruolo di Filomena, Ivana Lotito in quello di Ciccilla e Matilda Lutz in quello di Michelina De Cesare. Gli altri interpreti sono Marlon Joubert (che veste i panni di Giuseppe Schiavone), Orlando Cinque (Pietro Monaco), Gianmarco Vettori (Marchetta), Federico Ielapi (Jurillo), Giulio Beranek (Francesco Guerra) e Adriano Chiaramida (Antonio Monaco).