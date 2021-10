Netflix: le novità di novembre 2021

Come ogni mese il catalogo di Netflix si rinnova in questo mese di novembre 2021. Tra serie televisive, film, documentari e anime ci sarà da molto da vedere. Tra le novità più attese, c’è sicuramente la prima serie animata del fumettista romano Zerocalcare: Strappare lungo i bordi.

Il catalogo di novembre 2021 di Netflix è ancora più ricco e interessante, tra produzioni originali della piattaforma di streaming e titoli più o meno famosi. Netflix viene da un mese di grande successo per la serie coreana Squid Game, che sarà difficile da eguagliare. In compenso, sono diversi gli appuntamenti attesi dai fan. Oltre alla serie animata di Zerocalcare che arriva il 17 novembre, a partire dal 19 novembre arrivano sulla piattaforma le prime puntate di Cowboy Bebop, la serie televisiva tratta dall’anime di grandissimo successo. Tra cacciatori di taglie che sono cowboy intergalattici e nuove avventure, ci sarà molto da vedere nel prossimo mese.

Netflix: le serie tv in arrivo a novembre 2021

Dopo il grande successo di Squid Game, ecco che nel mese di novembre arrivano nuove serie televisive per la piattaforma di streaming. Ecco tutte le uscite divise per data di rilascio:

1° novembre: Ritoccàti, Spookley la zucca quadrata: Natale con i gattini, Sotto coperta: Mediterraneo, Angry Birds 4

2 novembre: Ridley Jones: La paladina del museo

4 novembre: Caccia ai Killer

5 novembre: Big Mouth, Narcos: Messico 3, The Club – Parte 1, Glòria, The Unlikely Murderer

7 novembre: Arcane

9 novembre: Swap Shop: mercatino alla radio

10 novembre: Animal: il meraviglioso regno animale, Gentefied 2

11 novembre: Love Never Lies

15 novembre: Mentiras, Kuroko’s Basketball: Last Game

16 novembre: StoryBots: Laugh, Learn, Sing

17 novembre: Strappare lungo i bordi, Christmas Flow – Gli opposti si innamorano, Al Passo con i Kardashian, La regina del flow 2

19 novembre: Cowboy Bebop, Hellbound

Netflix: i film da vedere a novembre 2021

Ecco tutti i film in arrivo su Netflix a partire dal mese di novembre, tra grandi classici, nuove uscite e produzioni originali:

1° novembre: Our Ladies, La Famiglia Claus, Un Weekend da Bamboccioni, Men in Black II, People Places Things – Come ridisegno la mia vita, I cannoni di Navarone, Saawariya

2 novembre: Spontaneous, Camp Confidential: nazisti in America, Buddy Games

3 novembre: Straight on Till Morning, I Re della Truffa, The Harder They Fall, Baxter, Dita Von Teese al Crazy Horse, La tragedia del capitano Scott, Mala fede, I ragazzi del retrobottega, Il mistero di Cambridge, A Run for Your Money, Un alibi troppo perfetto, Amiche su misura

4 novembre: Creed II, Creed, Amina

5 novembre: Love Hard, Yara, Max, Il momento per crescere, Zero to Hero, A Cop Movie, Meenakshi Sundareshwar – Tempio d’amore

9 novembre: The Kitchen

10 novembre: Ancora più bello, Jumanji: The Next Level, Due Donne – Passing

11 novembre: 7 Prisioneiros

12 novembre: Red Notice

15 novembre: Sparkle, My Best Friend’s Wedding

16 novembre: Dante’s Peak, Nella Valle Della Violenza, Papa Francesco – Un uomo di parola

19 novembre: tick, tick…BOOM!