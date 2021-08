Netflix: le serie tv più viste del 2021

Quest’anno ci sono state diverse produzioni attesissime, finali di stagione, storie e trasposizioni inedite che hanno catturato l’attenzione di milioni di fan. Il catalogo di Netflix si è arricchito anche in questo 2021, ma quali sono le serie tv che hanno conquistato il cuore, e soprattutto gli ascolti? Scopriamo la classifica dei titoli più apprezzati dal pubblico fino a ora.

Difficile stabilire cosa decreti il successo di una serie tv o meno. Netflix, come altre piattaforme, prende quanto FlixPatrol, piattaforma di rating a livello mondiale, che analizza e documenta con i dati. Il lavoro effettuato da FlixPatrol ha come base il controllo delle visualizzazioni dei titoli e la stesura delle classifiche. Quando un titolo è al primo posto, nella classifica Netflix, per tutta una giornata in un Paese, gli vengono assegnati 10 punti, se secondo 9 e così via. Questo è il criterio che viene usato per film e serie tv. Scopriamo assieme chi si è guadagnato la fiducia e la passione del pubblico.

Il podio del 2021

Nell’attesa della prestigiosa cerimonia degli Emmy, che si terrà a settembre, in cui verranno consegnati i premi per le migliori serie tv, tra le produzioni di piattaforme e reti, vediamo quale è stato l’apprezzamento del solo pubblico di Netflix per le serie del 2021.

Erano due i titoli che più di altri potevano contendersi il primo posto nella top 10. Da un lato la leggerezza di Bridgerton, che con il suo romanticismo ha coccolato milioni di persone durante la quarantena per il coronavirus e dall’altra il ladro gentiluomo Lupin. Quest’ ultimo infatti con solo cinque episodi, ironici e irriverenti, ha conquistato il pubblico e svetta sopra Bridgerton dato per vincitore.

Al terzo posto del podio delle serie, fino a oggi più viste dagli abbonati Netflix, abbiamo il medical drama della NBC, New Amsterdam. Una vera e propria riscoperta del genere medico, soprattutto in questo periodo in cui sentiamo tanto parlare di sanità, che carpisce l’attenzione degli spettatori.

Gli altri in Top 10

Proseguendo nella classifica troviamo Chi ha ucciso Sara?, la storia di Alex, la cui determinazione per trovare il reale responsabile della morte della sorella Sara, gli renderà due volte giustizia: dare un volto all’omicida e scagionarsi dalle indagini. Al quinto posto troviamo una serie più leggera, la commedia Ginny e Georgia: storia della rinascita di una famiglia dopo un drammatico incidente. Sex/Life è al sesto posto. Sebbene uscita solo il 25 giugno, la storia di Billie, i suoi desideri e segreti nascosti nel diario, hanno conquistato in maniera rapida tantissimi fan, che si chiedono già se avranno la seconda stagione!

Proseguendo troviamo le vicende di Vincenzo, avvocato di mafia italo coreano, che durante un viaggio di rientro nel suo paese di origine decide di vendicarsi delle organizzazioni criminali presenti.

Sempre per stare in tema di uomini, all’ottavo posto, troviamo il diavolo Lucifer, di cui aspettiamo la sesta e ultima stagione a partire dal 10 settembre. Al nono posto della top ten di Netflix troviamo Dietro i suoi occhi, una mini serie tv in cui Louise Barnsley, madre single, intraprende una relazione con il suo nuovo capo e parallelamente ha un’improbabile amicizia con sua moglie Adele. Fanalino di coda Yo soia Betty la Fea.