Una nuova funzione di Netflix ci aiuta a trovare i contenuti migliori

Netflix torna con un aggiornamento, questa volta dedicato all’app per smart TV, che promette di rendere ancora più facile trovare il prossimo film, o perché no serie tv, da guardare. Con un colpo di spugna netto, la piattaforma di streaming ha rimosso la sezione In arrivo in favore di Nuovi e Popolari. Ma scopriamo insieme quali sono le sue nuove caratteristiche.

La neonata sezione Nuovi e Popolari raccoglie dunque l’eredità della precedente, integrando alcune nuove caratteristiche per venire incontro alla sempre maggiori richieste dei milioni di utenti iscritti ai servizi di Netflix. Caratterizzata da un’icona originale, una freccia di crescita facilmente riconoscibile, la sezione è stata posizionata immediatamente sotto la Home, quindi rapidamente individuabile tra tutte le voci del menu. Una volta effettuato l’accesso all’area, l’utente potrà scorrere tra i numerosi caroselli di locandine di show disponibili nel vastissimo catalogo della piattaforma.

Netflix: caratteristiche della funzione Nuovi e Popolari

La sezione appena comparsa sull’ultima release dell’app per smart TV di Netflix aiuta nella ricerca di show tv e film catalogati secondo differenti criteri. Tra questi è possibile trovare “Novità su Netflix”, per tutti i contenuti usciti di recente, “Top 10” per i più visti e i titoli a breve in uscita nei caroselli “In arrivo questa settimana” e “In arrivo la prossima settimana”.

Ultimo è invece il carosello che in inglese compare con il nome “Worth The Wait” e che in italiano è stato tradotto con l’accattivante “Da attendere col fiato sospeso”. Si tratta di una panoramica su tutte le future uscite, tra le più interessanti secondo il quartier generale di Netflix e il grande pubblico, che arriveranno in piattaforma in un tempo variabile che può raggiungere anche un anno. Attese anche lunghe, dunque, ma che hanno almeno sulla carta tutte le carte in regola per lasciare a bocca aperta gli utenti.

Tutti i titoli non ancora in piattaforma possono, come di consueto, essere aggiunti alla propria Watchlist, in modo da ricevere una notifica via email o app una volta disponibili per la visione. Una funzione che, alla luce delle nuove categorie, diventa ancora più importante visti i tempi dilatati di alcune uscite in calendario.

Nuovi e Popolari su Netflix: su quali dispositivi è disponibile

Al momento questa nuova funzionalità di Netflix è disponibile per le app installate su smart TV, per le chiavette box TV smart, come le Fire TV Stick di Amazon, e su alcune console come la Xbox One. Basterà aggiornare l’applicazione per poter accedere e cominciare a utilizzare “Nuovi e Popolari”. Secondo quanto dichiarato dalla piattaforma, la feature potrebbe arrivare nel futuro prossimo anche per gli utilizzatori della Web App, mentre per quanto riguarda smartphone e tablet ancora non ci sono notizie certe sulla sua integrazione.