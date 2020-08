Le serie TV e i film in arrivo su Netflix a settembre

Finisce il periodo vacanziero, si ricomincia a lavorare e riparte la classica routine quotidiana. Routine nella quale le piattaforme di video streaming stanno conquistando uno spazio sempre più grande. Per questo motivo Netflix ha preparato per settembre 2020 tante nuovi contenuti che debutteranno lungo tutto il mese, tra cui anche una serie TV prodotta in Italia. Infatti, il 16 settembre uscirà la terza e ultima stagione di Baby, la serie TV ambientata a Roma e che racconta un fatto di cronaca veramente accaduto. Serie TV molto amata dai più giovani che finalmente potranno scoprire come finirà la storia di Chiara e Ludovica.

Baby non sarà l’unica serie TV esclusiva che Netflix pubblicherà a settembre: la piattaforma di video streaming rilascerà un’altra decina di serie TV originali, tra cui molte completamente nuove e al loro debutto. Anche per gli amanti dei film ci sono alcune novità molto interessanti: il contenuto di punta di settembre è Enola Holmes, film che debutterà il 23 settembre e che racconta le avventure della sorella di Sherlock Holmes e basati sui romanzi The Enola Holmes Mysteries scritti da Nancy Springer. Ecco tutte le novità di Netflix per settembre 2020.

Netflix, le nuove serie TV di settembre 2020

Baby 3 è una delle serie di punta di Netflix per settembre 2020, ma non sarà l’unica esclusiva che la piattaforma di video streaming ha in serbo. Sono circa una decina le fiction originali che verranno lanciate su Netflix. Si parte il 3 settembre con la prima stagione de “Il giovane Wallander” e “Was it Love?” e poi il giorno successivo c’è spazio per il debutto di “Away”.

Il 10 settembre esce la seconda stagione di “The Gift” e la prima stagione di “Julie and the Phantoms”. Il giorno successivo spazio alla seconda stagione di “Altro che caffè” e alla prima stagione di “The Duchess”.

Il 16 settembre sarà la volta alla seconda stagione di “Criminal: Regno Unito” e Baby 3. C’è grande attesa su questa serie TV italiana: la terza stagione di Baby sarà l’ultima e chiuderà la storia di Chiara e Ludovica. Baby è una serie TV che ha raccontato una vicenda molto particolare della cronaca italiana: si ispira liberamente allo scandalo delle “baby squillo” dei Parioli del 2014.

Il mese delle esclusive si chiude il 18 settembre con la prima stagione di Ratched e poi il 25 settembre con il debutto di Sneakerheads.

Netflix, i nuovi film in arrivo a settembre 2020

Sul fronte film originali Netflix pubblica a settembre ben 9 titoli, tra cui spiccano Love, Guaranteed ed Enola Holmes. Il primo è una commedia romantica con protagonista Damon Wa,yans Jr., attore diventato famoso per aver preso parte alle serie TV Happy Endings e New Girl. Nick, interpretato da Damon Wayans Jr. fa causa a un sito d’incontro che promette l’amore. E si rivolge allo studio legale dell’avvocatessa Susan (Rachael Leigh Cook). Tra i due scoppierà l’amore e renderà il caso molto più difficile. Il film verrà rilasciato il 3 settembre.

L’altro grande film è Enola Holmes, pellicola che si basa sui romanzi The Enola Holmes Mysteries scritti da Nancy Springer e che raccontano le avventure della sorella di Sherlock Holmes. Il cast è davvero importante e sul film Netflix ci punta molto per farlo diventare una vera e propria serie. Il film è previsto per il 23 settembre.

Oltre ai film originali, arriveranno a settembre anche titoli già usciti nei cinema. Per il primo settembre sono attesi film come Gli argonauti, I Puffi 2, La maledizione di Chucky, Piccoli brividi 2 – I fantasmi di Halloween e Un weekend da bamboccioni 2 con Adam Sandler.

Netflix, tutte le altre novità per settembre 2020

Non solo film e serie TV, a settembre Netflix rilascerà anche Stand Up Comedy, anime e documentari.

Sul fronte cartoon, dal 1 settembre sarà disponibile la stagione 2 di Heidi e Baby Boss: Caccia ai bambini. il 4 settembre arriverà Spirit: avventure in libertà – l’accademia equestre. A fine mese ci sarà spazio per Jurassic World: nuove avventure Stagione 1.

Per gli amanti delle stand up comedy e degli show, dal 1 settembre arriverà la stagione 3 e 4 di “Al passo con i Kardashian” e la stagione 3 e 4 di “Top Chef”. Il 15 settembre ci sarà spazio per Michael Mcintyre: Shownman.