Netflix su Android consuma meno dati

6 Febbraio 2020 - Netflix ha annunciato l’arrivo del nuovo codec video AV1 che, rispetto all’attuale codec VP9, permetterà di migliorare la compressione dei dati video del 20% (ossia, i film e serie TV consumeranno meno dati a parità di qualità), nonché di migliorare l’ottimizzazione dell’encoding del livestream a 10 bit di colore.

Il codec AV1 (open source) è realizzato in collaborazione con Google, Mozilla e Cisco e garantirà uno streaming migliore e più fluido sugli smartphone. Il nuovo codec video è già stato adottato a partire dal 2018 da Google, Microsoft, Samsung e Apple, ora è la volta di Netflix, che sostituisce il “vecchio” VP9-Mobile su Android impiegato dalla celebre piattaforma per lo streaming sui dispositivi portatili. In questo modo sarà possibile guardare film e serie TV preferiti senza preoccuparsi troppo dei dati consumati.

Netflix, come consumare meno dati su Android

Inizialmente, il nuovo codec video AV1 sarà disponibile solo per gli utenti Android che accedono alla piattaforma utilizzando l’app ufficiale del colosso dello streaming statunitense. A breve, tutti i contenuti offerti da Netflix saranno riprodotti utilizzando gli algoritmi più efficienti del codec video AV1 al posto dei vecchi.

Per esser certi che il nuovo AV1 venga utilizzato al posto dei vecchi e meno efficienti codec sarà necessario aprire l’applicazione Android e, successivamente, abilitare l’opzione “Salva Dati” che può essere selezionata all’interno del menu delle Impostazioni. Per ora è necessario procedere in questa maniera in quanto non è stata ancora prevista l’attivazione del nuovo codec di default.

Solo successivamente, quando il codec verrà “esportato” anche sulle altre piattaforme, AV1 verrà utilizzato in maniera nativa, senza che l’utente debba modificare alcuna opzione.