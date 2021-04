Il mese di maggio è arrivato e porta nuove interessanti novità nella programmazione della piattaforma di streaming Netflix. Per questo maggio 2021 sono tante le serie Tv di Netflix Original in arrivo, oltre che di diversi e interessanti film.

Per gli amanti delle serie televisive a tema supereroi è in arrivo Jupiter’s Legacy, mentre non manca il thriller nella ricostruzione della caccia a uno dei più temuti serial killer degli anni Settanta negli USA con "I figli di Sam: verso le tenebre". I fan del signore dell’inferno e detective di Los Angeles dovranno aspettare la fine del mese per godersi la quinta stagione di Lucifer. Tra i film ci sono invece in arrivo Happy Feet e Gemini Man, ma anche Ferry e Ghost Lab. Ecco tutte le novità in arrivo a maggio 2021.

Netflix: serie tv di maggio 2021

Nel mese di maggio sono in arrivo diverse nuove serie Tv targate Netflix sulla piattaforma di streaming, a partire da "Selena: la serie", dedicata alla vita della cantante di musica tex-mex Selena Quintanilla, alle dinamiche complesse tra famiglia, potere e fedeltà dei giovani supereroi di Jupiter’s Legacy. Ecco le serie Netflix Original in arrivo a maggio 2021:

4 maggio – Selena: la serie, che segue la vita della cantante Selena Quintanilla dai piccoli concerti fino al successo che l’ha resa la più celebre musicista latinoamericana

che segue la vita della cantante Selena Quintanilla dai piccoli concerti fino al successo che l’ha resa la più celebre musicista latinoamericana 5 maggio – I figli di Sam: verso le tenebre, che ripercorre la caccia a uno dei più famosi serial killer statunitensi della fine degli anni Settanta, tra filmati d’archivio, documenti e interviste

che ripercorre la caccia a uno dei più famosi serial killer statunitensi della fine degli anni Settanta, tra filmati d’archivio, documenti e interviste 7 maggio – Jupiter’s Legacy, che narra le vicende di giovani supereroi che si preparano a prendere il posto dei genitori, tra la fatica di tenere alta la reputazione di chi li ha preceduti e gestire le aspettative personali

che narra le vicende di giovani supereroi che si preparano a prendere il posto dei genitori, tra la fatica di tenere alta la reputazione di chi li ha preceduti e gestire le aspettative personali 9 maggio – Vincenzo, la storia di un avvocato di mafia italocoreano che ripaga un’organizzazione criminale con la stessa moneta durante un viaggio nel suo paese d’origine

la storia di un avvocato di mafia italocoreano che ripaga un’organizzazione criminale con la stessa moneta durante un viaggio nel suo paese d’origine 11 maggio – I soldi in poche parole, un documentario che parla del rapporto complicato con il denaro: dalle frodi delle carte di credito alle difficoltà del risparmiare, rischiando di finire tra raggiri e truffe

un documentario che parla del rapporto complicato con il denaro: dalle frodi delle carte di credito alle difficoltà del risparmiare, rischiando di finire tra raggiri e truffe 12 maggio – The Upshaws, la storia della famiglia nera di Bennie Upshaws, che dopo una vita di errori tenta di prendersi cura di moglie, figli e cognata

la storia della famiglia nera di Bennie Upshaws, che dopo una vita di errori tenta di prendersi cura di moglie, figli e cognata 13 maggio – Castlevania, le vicende del vampiro Dracula tornano per la quarta stagione della serie di animazione

le vicende del vampiro Dracula tornano per la quarta stagione della serie di animazione 14 maggio – Love, Death & Robots, la seconda stagione della serie tv originale Netflix che permette un balzo nel futuro con profonde radici nel passato: una mescolanza di stili e storie che vanno dalla commedia violenta alla filosofia esistenziale

la seconda stagione della serie tv originale Netflix che permette un balzo nel futuro con profonde radici nel passato: una mescolanza di stili e storie che vanno dalla commedia violenta alla filosofia esistenziale 14 maggio – Halston, la miniserie che segue il percorso del leggendario stilista dell’omonimo marchio interpretato da Ewan McGregor

la miniserie che segue il percorso del leggendario stilista dell’omonimo marchio interpretato da Ewan McGregor 19 maggio – Che fine ha fatto Sara?, la seconda stagione della serie che vede ritornare il protagonista Alex Guzman, condannato ingiustamente a 18 anni di prigione per l’omicidio si sua sorella e in cerca dell’assassino e di giustizia

la seconda stagione della serie che vede ritornare il protagonista Alex Guzman, condannato ingiustamente a 18 anni di prigione per l’omicidio si sua sorella e in cerca dell’assassino e di giustizia 20 maggio – Special, la seconda stagione della serie che ha per protagonista Ryan O’Connell in una versione romanzata di sé stesso e che è stata la prima sit-com breve per Netflix

la seconda stagione della serie che ha per protagonista Ryan O’Connell in una versione romanzata di sé stesso e che è stata la prima sit-com breve per Netflix 23 maggio – Master of None, la stagione 3 della serie che segue la vita privata e professionale di Dev, attore di origine indiana che cerca di sbarcare il lunario a New York

la stagione 3 della serie che segue la vita privata e professionale di Dev, attore di origine indiana che cerca di sbarcare il lunario a New York 27 maggio – Eden, ambientata in un futuro distante migliaia di anni, la città di Eden 3 è abitata solo da robot e due di loro per sbaglio risvegliano una bambina, svelando che gli umani erano vissuti davvero e non solo un antico mito

ambientata in un futuro distante migliaia di anni, la città di Eden 3 è abitata solo da robot e due di loro per sbaglio risvegliano una bambina, svelando che gli umani erano vissuti davvero e non solo un antico mito 28 maggio – Il metodo Kominsky, dove Michael Douglas-Sandy Kominsky si ritrova ad affrontare i problemi della vecchiaia senza il suo miglior amico Norman Newlander, interpretato da Alan Arkin

dove Michael Douglas-Sandy Kominsky si ritrova ad affrontare i problemi della vecchiaia senza il suo miglior amico Norman Newlander, interpretato da Alan Arkin 28 maggio – Ragnarok, la stagione 2 del teen drama norvegese che intreccia mitologia vichinga e la vita di un gruppo di adolescenti

la stagione 2 del teen drama norvegese che intreccia mitologia vichinga e la vita di un gruppo di adolescenti 28 maggio – Lucifer, il signore degli inferi nei panni di un detective torna per la quinta stagione.

Netflix: film in arrivo a maggio 2021

Oltre alle serie Tv, sono anche molti i film in arrivo tra contenuti Original di Netflix e distribuiti da altri produttori. Ecco i titoli in arrivo a maggio 2021 sulla piattaforma di streaming: