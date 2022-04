Night Sky: cosa rivelano le prime immagini dal set

Manca poco più di un mese all’attesissimo esordio su Prime Video di Night Sky. Precedentemente nota come Lightyears, la serie Original racconta la storia attraverso lo spazio e il tempo di una coppia di coniugi, Irene e Franklin York, che custodisce un affascinante ma rischioso segreto nel giardino di casa.

La serie di genere fantascientifico in otto episodi è co-prodotta da Amazon Studios e Legendary Television ed è scritta dal co-produttore esecutivo Holden Miller. Daniel C. Connolly è showrunner e anche produttore esecutivo, come anche Jimmy Miller e Sam Hansen di Mosaic e il vincitore dell’Emmy e del BAFTA Philip Martin. Nel cast spiccano, nel ruolo dei protagonisti, due interpreti d’eccezione: l’attrice premio Oscar Sissy Spacek (già vista, ad esempio, in The Old Man and The Gun) e l’attore premio Oscar J.K. Simmons (che ha da poco aggiunto al curriculum l’esperienza in Being the Ricardos).

Night Sky: cosa sappiamo

Prime Video ha da poco diffuso alcune immagini ufficiali di Night Sky che, pur senza aggiungere molto alle informazioni già note relativamente alla trama, aiutano a intuire quale atmosfera si respirerà nella serie tv – o, almeno, nella sua prima parte.

Le immagini mostrano infatti i due protagonisti, Irene (Spacek) e Franklin York (Simmons), ritratti singolarmente mentre indirizzano verso qualcuno uno sguardo carico di dolcezza, amore e tenerezza. Presumibilmente è uno sguardo che si stanno scambiando, dal momento che la coppia, nella trama, vive felicemente insieme da molti anni, condividendo un affascinante segreto.

Irene e Franklin, infatti, anni prima hanno scoperto una stanza interrata nel loro giardino che conduce a uno strano e abbandonato pianeta. Il fenomeno non ha spiegazioni plausibili e la coppia lo ha mantenuto segreto a ogni costo. Nelle altre immagini diffuse in anteprima da Prime Video scopriamo – o per lo meno possiamo intuire – il perché di questa decisione: i due sono ritratti insieme in più occasioni mentre si godono lo spettacolare e incredibile panorama extraterrestre, caratterizzato da lune enormi, nuvole blu e violette e atmosfere rarefatte, proprio come si farebbe con un bel tramonto sul mare.

Insomma, sembra proprio che la misteriosa stanza interrata negli anni sia diventata, per Irene e Franklin, una porta aperta su un momento di contemplazione, pace, silenzio e magia destinato solo a loro.

Le cose, però, sono destinate a cambiare. La trama di Night Sky prende ìuna piega inaspettata quando un enigmatico ragazzo entra a far parte della vita dei coniugi York: la loro esistenza ne uscirà del tutto stravolta e persino la stanza segreta che pensavano di conoscere tanto bene si rivelerà ben diversa da quanto credevano.

Quando esce Night Sky

Tutti gli otto episodi di Night Sky saranno distribuiti su Prime Video il 20 maggio 2022, in esclusiva.

