Nintendo Switch: ecco quando uscirà la versione Slim

19 Aprile 2019 - Nuova console in arrivo nei prossimi mesi: si tratta della tanto attesa Nintendo Switch Slim (o Mini, come alcuni la chiamano), versione compatta dell’attuale console ibrida Nintendo Switch. L’ultima data probabile di lancio di questa nuova console è questo autunno, o almeno così riporta l’agenzia di stampa giapponese Nikkei. Secondo quanto fatto trapelare dall’agenzia di stampa giapponese Nikkei, la Nintendo Switch Slim farà il suo debutto durante l’autunno.

Ancora secondo Nikkei, inoltre, sarebbe stato rimandato il lancio della Nintendo Swith Pro, versione potenziata dell’attuale Switch. Le notizie riportate dall’agenzia di stampa giapponese in parte confermano e in parte smentiscono quelle diffuse il mese scorso dal Wall Street Journal, secondo il quale la versione Pro dovrebbe arrivare già quest’anno con un hardware “rinforzato” e un prezzo molto vantaggioso. Il progetto starebbe subendo dei ritardi a causa di non meglio precisati problemi di sviluppo. Inoltre, Nintendo avrebbe rimandato anche il progetto “Quality of Life“ che, tra le altre cose, prevedeva anche il monitoraggio del sonno.

Come sarà la Nintendo Switch Slim

Restando nel mondo delle indiscrezioni, almeno di quelle circolate fino ad oggi, la Nintendo Switch Slim che uscirà in autunno sarà più piccola ed economica della Switch normale. Il risparmio sul prezzo si pagherà con qualche funzionalità in meno, ma sembrerebbe che l’uscita TV non verrà sacrificata. Al contrario dell’HD Rumble, la vibrazione del controller che ha fatto il suo debutto proprio sulla prima Switch. I Joy-Con, inoltre, saranno fissi e non si potranno sganciare. Il risultato sarebbe una console più compatta, un po’ meno “ibrida” e votata alla massima portabilità, con un prezzo molto allettante. Se oggi il prezzo di listino della Switch è di 329 euro in Italia (ma online la si trova a meno), quello della Nintendo Switch Slim potrebbe aggirarsi tra i 200 e i 250 euro. E se un giorno dovesse arrivare veramente la Nintendo Switch Pro, non sarebbe da escludere un ribasso generale dei prezzi per tutta la gamma.

L’attuale Nintendo Switch, uscita nel 2017, nel suo primo anno di vita ha fatto record di vendite. L’anno successivo, però, il calo delle vendite è stato forte e non si sa ancora se Nintendo sia riuscita a raggiungere il traguardo prefissato dei 38 milioni di pezzi spediti entro fine 2019.