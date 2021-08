Nokia 2.4: il low cost con super batteria costa sempre meno

Presentato da HMD Global a fine novembre 2020 con un prezzo di listino molto vantaggioso, oggi Nokia 2.4 è ancor più economico. Ma mantiene la sua caratteristica principale: una grande batteria da 4.500 mAh che riesce a tenerlo acceso anche per due giorni consecutivi, nonostante lo schermo di generose dimensioni.

Nokia 2.4, d’altronde, è uno smartphone molto parsimonioso grazie ad una configurazione che non punta affatto sulla potenza, ma sulla semplicità e comodità di utilizzo: ha uno schermo da 6,5 pollici, Android 10 e un chip sufficiente a svolgere tutti i compiti base di uno smartphone moderno, dalla navigazione sul Web ai pagamenti contactless (ha il chip NFC, una rarità in questa fascia di prezzo). Ma, soprattutto, è economico e questo lo rende il telefono ideale per chi non ha bisogno neanche lontanamente di un top di gamma, perché non saprebbe che farsene. Se hai poche pretese, allora la pretesa principale è quella di non pagare molto. E per Nokia 2.4 oggi si paga ancor meno, grazie ad una offerta in corso su Amazon.

Nokia 2.4: caratteristiche tecniche

Nokia 2.4 è un telefono 4G basato sul processore MediaTek Helio P22, 3 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione. Lo schermo è da 6,5 pollici, HD+ e leggermente curvo ai bordi. Nokia ha creato questo modello per chi non vuole spendere: il sistema operativo ha gli aggiornamenti garantiti fino ad Android 12, in uscita a settembre sui telefoni di Google e l’anno prossimo su tutti gli altri.

Le fotocamere posteriori sono due: una principale da 13 MP e una secondaria da 2 MP che fa da sensore di profondità per sfocare lo sfondo nei ritratti. La fotocamera frontale è invece da 5 MP e supporta lo sblocco con il volto (altrimenti si può usare il sensore d’impronte, posto sul retro dello smartphone).

La batteria, da 4.500 mAh (valore da categoria superiore, anche nel 2021) è gestita in modo intelligente per durare di più e i due giorni dichiarati da Nokia non sono tutto marketing: spesso ci si arriva davvero.

Nokia 2.4: il prezzo oggi

Nokia 2.4 è stato messo in vendita in Italia ad un prezzo di listino di 160 euro, che sono già pochi per uno smartphone nuovo del 2021. Oggi il prezzo di questo dispositivo è sceso molto, toccando i 129 euro sul sito di Nokia.

Ma è su Amazon che si trova il Nokia 2.4 al prezzo migliore: 109 euro per il colore Grigio Carbone, venduto e spedito da Amazon con tutte le garanzie conseguenti. Chi cerca un telefono low cost nuovo, difficilmente troverà di meglio.

Nokia 2.4 4G – Versione 3/64 GB – Colore Grigio Carbone