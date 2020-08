Nokia 3.4, caratteristiche svelate: ecco come sarà

Nokia si prepara a lanciare nei prossimi mesi cinque nuovi smartphone lowcost e tra questi c’è anche il Nokia 3.4. Le prime indiscrezioni sulle caratteristiche sono apparse sul sito di benchmarking Geekbench e la più interessante è che potrebbe essere equipaggiato con un processore Snapdragon.

La società finlandese potrebbe lanciare il Nokia 3.4 già a settembre, insieme all’altro modello Nokia 2.4. Gli altri tre smartphone in arrivo, di cui due che supportano lo standard di connessione 5G, arriveranno entro dicembre 2020: si tratta del Nokia 9.3 PureView 5G, Nokia 7.3 5G e Nokia 6.3. Nelle ultime settimane sempre più rumors su questi modelli ne hanno anticipato alcune delle caratteristiche, ma solo ora dal sito Geekbench riusciamo a scoprire qualcosa in più sul Nokia 3.4, che potrebbe avere lo stesso e potente processore di altri smartphone tra cui anche il Nokia 5.3.

Nokia 3.4, svelate le caratteristiche

Il nuovo smartphone economico della società finlandese sul sito di benchmark è apparso col nome in codice DoctorStrange e potrebbe essere equipaggiato con un processore octa-core Qualcomm Snapdragon con frequenza a 1,8 Ghz. Il nome in codice del processore è Bengal, che potrebbe corrispondere dalle caratteristiche allo Snapdragon 460 oppure allo Snapdragon 662. I siti di benchmark, comunque, ritengono che lo Snapdragon 460 sia il candidato più probabile da trovare sul Nokia 3.4.

Se così fosse, si tratterebbe del quarto smartphone rilasciato con questo processore dopo Oppo A53 2020, Vivo Y20 e il Motorola Moto E7 Plus. Nel sito è stato confermato anche che Nokia 3.4 avrà 3 GB di RAM e Android 10 come sistema operativo, ma non è escluso ancora che la RAM potrebbe essere disponibile in altre varianti da 2 GB p 4 GB. Il design e le altre caratteristiche del nuovo smartphone restano un mistero, che però potrebbe essere presto svelato, con la data di lancio che sarebbe vicina ed è prevista per il prossimo settembre insieme al Nokia 2.4.