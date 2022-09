Nokia annuncia 3 smartphone, un tablet e un abbonamento eco friendly

A IFA 2022 in corso a Berlino, HMD Global ha annunciato quattro nuovi dispositivi a marchio Nokia: Nokia X30 5G, Nokia G60 5G, Nokia C31 e Nokia T21. Insieme a questi tre smartphone e un tablet, la società ha anche presentato un nuovo servizio in abbonamento chiamato "Circular".

I nuovi device targati Nokia saranno acquistabili anche tramite l’abbonamento Circular, sistema che l’azienda definisce, "un nuovo servizio rivoluzionario in abbonamento, che offre un modo più sostenibile e senza problemi di utilizzare smartphone e tablet Nokia". L’iniziativa incoraggia gli utenti ad utilizzare i propri dispositivi Nokia per un periodo più lungo offrendo in cambio dei "premi ecologici", oltre al supporto gratuito per danni accidentali, alla copertura per smarrimento/furto e a garantire sostituzioni rapide e senza costi aggiuntivi. Non sappiamo ancora quando questo abbonamento verrà proposto anche in Italia.

Nokia X30 5G: caratteristiche tecniche

Il Nokia X30 5G è dotato di un display AMOLED FHD+ 90Hz da 6,43 pollici, SoC Snapdragon 695 di Qualcomm e fino a 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Ha una batteria da 4.200 mAh con supporto per la ricarica cablata da 33 W, una doppia fotocamera da 50 MP e 13 MP sul retro e un sensore per i selfie da 16 MP.

Il telefono sarà disponibile al prezzo di partenza di 499 euro.

Nokia G60 5G: caratteristiche tecniche

Anche Nokia G60 5G è dotato del SoC Snapdragon 695 di Qualcomm (affiancato in questio caso da 4/64 GB o 4/128 GB di memoria), ma ha un un display FHD+ a 120Hz da 6,58 pollici con protezione Corning Gorilla Glass 5.

La batteria di questo smartphone è da 4.500 mAh con supporto per la ricarica da 20 W e una configurazione fotografica posteriore composta da un sensore da 50 MP, un ultra wide da 5 MP e un terzo sensore da 2 MP. Sulla parte anteriore, invece, il telefono è dotato di un obiettivo da 8 MP. Il prezzo di partenza del telefono è di 309 euro.

Nokia C31: caratteristiche tecniche

Smartphone 4G, il Nokia C31 è provvisto di un display HD+ da 6,7 ​​pollici, un chipset Unisoc 9863A1 e fino a 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione.

Il dispositivo ha una batteria da 5.050 mAh con ricarica da 10 W e tre fotocamere: un sensore principale da 13 MP e due obiettivi da 2 MP; sul frontale, invece, c’è una fotocamera per i selfie da 5 MP.

Il Nokia C31 sarà disponibile in tre configurazioni da 3/32 GB, 4/64 GB e 4/128 GB per un prezzo di partenza di 129 euro.

Nokia T21: caratteristiche tecniche

Il Nokia T21 è l’unico tablet che l’azienda ha presentato a IFA 2022. Dotato di un display da 10,36 pollici, il dispositivo ha un processore Unisoc T612, 4 GB di RAM e fino a 128 GB di spazio di archiviazione.

La batteria è da 8.200 mAh con ricarica cablata da 18 W. Il tablet è inoltre dotato di un grado di protezione IP52 per la resistenza a polvere e acqua, jack per cuffie da 3,5 mm e chip NFC.

Sarà disponibile in due configurazioni di memoria, sia nella variante solo Wi-Fi che 4G/LTE, ad un prezzo di partenza di 239 euro.

Circular: l’abbonamento eco friendly

Se si dovesse decidere di acquistare i Nokia X30 5G, Nokia G60 5G, Nokia C31 e Nokia T21 tramite il servizio in abbonamento Circular, l’utente non dovrà pagare subito l’intero costo del dispositivo scelto. Nokia, infatti, chiederà al cliente un piccolo anticipo al momento dell’acquisto e una rata mensile per il telefono.

Al termine del ciclo di vita del device o al momento dell’aggiornamento del modello in dotazione, si potrà rispedire il dispositivo all’azienda che lo riciclerà, lo metterà a disposizione di altri abbonati Circular o lo darà beneficenza. L’abbonamento circolare è attivo nel Regno Unito e in Germania, con l’intenzione di estenderlo ad altre regioni nei prossimi mesi, compresa l’Italia.