Nokia annuncia tre nuovi smartphone serie C ultra economici

In arrivo da casa Nokia tre nuovi smartphone low-cost che potranno, certamente, attrarre non pochi amanti dello storico marchio. I nuovi telefoni appartengono alla vendutissima Serie C del brand di proprietà di HMD Global e avranno, tra l’altro, Android 11 Go a bordo. Ma quali sono questi device?

I tre terminali annunciati oggi sono il Nokia C21 Plus, il Nokia C21 e Nokia C2 2nd Edition. Prima di entrare nei dettagli, vale la pena ricordare che, stando a quanto affermato da HMD Global (azienda finlandese che sviluppa dal 2014 device mobili a marchio Nokia) negli ultimi cinque anni la serie Nokia C ha rappresentato il 16% delle vendite totali degli smartphone della compagnia, considerando tuttavia che la gamma è in circolazione da due anni. In buona sostanza, è molto elevato il livello di domanda per questi telefoni economici, motivo per cui HMD ne lancia altri tre contemporaneamente per soddisfare tale domanda. Come affermato in precedenza, questi telefoni presentano una particolare versione di Android 11, vale a dire Android 11 Go Edition, la versione “leggera" di Android dedicata esclusivamente per device di fascia bassa con poca memoria RAM e poco spazio di archiviazione.

Nokia C21 Plus: com’è

Il Nokia C21 Plus è un dispositivo economico di fascia bassa, con a bordo un chipset Unisoc SC9863A, due fotocamere posteriori e uno schermo HD+ da 6,5 ​​pollici.

Per quanto riguarda il resto, il C21 Plus offre (in base al Paese di commercializzazione e al modello) 2, 3 o 4 GB di RAM, 32-64 GB di memoria interna e una capacità della batteria di 4.000 o 5.050 mAh. Il lato positivo di questo terminale è che presenta un jack per cuffie e una radio FM, feature che è difficile trovare sulla maggior parte dei telefoni in commercio oggi.

Nokia C21: com’è

Nokia C21 è quasi identico a C21+, ma la capacità della batteria si riduce a 3.000 mAh e la velocità di ricarica è di soli 5 Watt, quindi ci vorrà un bel po’ di tempo per caricare completamente questo telefono. Inoltre, il Nokia C21 contempla solo una fotocamera posteriore, da 8 MP e ha un massimo di memoria RAM pari a 3 GB.

Nokia C2 2nd Edition: com’è

L’ultimo smartphone della gamma C 2022, il Nokia C2 2nd Edition, annivera un display da 5,7 pollicicon risoluzione 480×960 pixel, ha 1-2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna e ha a bordo una batteria da 2.400 mAh (con ricarica da 5W). Per quanto riguarda il processore, le uniche informazioni date dalla compagnia è che è un SoC Unisoc con quattro core.

Disponibilità e prezzi

Sebbene HMD non abbia dato indicazioni sui prezzi e la disponibilità di questi smartphone, ricordiamo che il Nokia C20 ha un prezzo in Italia di circa 120 euro. Per il resto dei telefoni, non ci resta che attendere maggiori dettagli.