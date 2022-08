Nokia C2: il low cost in sconto ha un prezzo micro

L’acquisto di un nuovo smartphone spesso è dettato dal prezzo conveniente, soprattutto se si parla di un secondo telefono. In questi casi non si cerca un telefono molto potente o con ottime fotocamere, perché probabilmente già lo si ha ed è il primo smartphone. Ad altri, invece, potenza e fotocamere non interessano nemmeno, né interessa avere più di uno smartphone: l’importante è spendere poco.

In tutti questi casi torna utile il Nokia C2 seconda edizione, portato sul mercato lo scorso febbraio per soddisfare quanti cercano un telefono economico ma che assicuri le funzioni principali. Il Nokia C2 seconda edizione è sufficiente per la navigazione su Internet, lo streaming a risoluzione standard e un uso base delle app social e di messaggistica, come Facebook e WhatsApp. In sostanza, possiamo dire che il telefono Nokia C2 è un dispositivo basilare e per questo ha un prezzo di listino basso, reso ancora più conveniente, grazie all’offerta Amazon.

Nokia C2 seconda edizione: caratteristiche tecniche

Il processore a bordo dello smartphone Nokia C2 seconda edizione non è stato reso noto dall’azienda, anche se sappiamo che è un MediaTek quad-core con connessione 4G e che viene abbinato all’unico taglio da 2 GB di RAM e 32 GB di memoria di archiviazione espandibile fino a 256 GB con la scheda microSD.

Il display LCD è da 5,7 pollici, con risoluzione di 960×480 pixel, mentre lo chassis di metallo lo rende anche robusto. Le fotocamere sono due: sul retro troviamo il sensore principale da 5 MP e nel notch anteriore è stato collocato il sensore selfie da 2 MP.

Infine la batteria è da 2.400 mAh, è rimovibile (cosa che non si vedeva da anni su uno smartphone) ma è ignota la velocità di ricarica.

Solo uno il colore disponibile e ricalca la tradizione Nokia: Dark Blue, ossia blu ghiaccio.

Nokia C2 seconda edizione: l’offerta Amazon

Il telefono Nokia C2 seconda edizione ha un prezzo di listino molto basso, pari a 109,99 euro. Ma non è neanche quello il prezzo attuale, visto che al momento su Amazon costa 87,59 euro (-22,40, -20%). Spendere meno per un telefono, nel 2022, è veramente difficile.

Nokia C2 seconda edizione, 2GB/32GB