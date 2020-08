Nokia, in arrivo ben cinque nuovi smartphone: le caratteristiche       

Cinque smartphone sono in arrivo da Nokia entro la fine del 2020. Oltre al Nokia 8.3 5G, primo smartphone che supporta questo tipo di standard di connettività per l’azienda finlandese, ora sarebbero in arrivo due nuovi modelli 5G per la fascia media del mercato.

Secondo gli ultimi rumors, i prossimi modelli con il nuovo standard tecnologico di connessione saranno il Nokia 9.3 PureView 5G e il Nokia 7.3 5G, che dovrebbero arrivare nel quarto trimestre del 2020 e quindi entro il prossimo dicembre, insieme al Nokia 6.3. Previsto invece a settembre il lancio di altri due nuovi smartphone per la società: il Nokia 2.4 e il Nokia 3.4. Ora che il lancio è confermato, si fanno sempre maggiori le indiscrezioni sui modelli e sulle loro caratteristiche. In particolare, il Nokia 9.3 PureView 5G potrebbe essere equipaggiato con una fotocamera frontale sotto lo schermo.

Nokia 9.3 PureView 5G, le caratteristiche

Il nuovo smartphone Nokia 9.3 PureView 5G sarà equipaggiato con un processore Snapdragon 865 che supporta il nuovo standard tecnologico di connessione, ma soprattutto potrebbe essere uno dei primi ad essere dotato di una fotocamera sotto il display. Una caratteristica molto attesa e che potrebbe arrivare il 1 settembre con il lancio di ZTE Axon 20 5G. Inoltre, lo schermo avrà una frequenza di refresh da 120 Hz e sul retro la fotocamera potrebbe avere una configurazione a cinque sensori. Al momento, queste sono le poche caratteristiche che conosciamo del nuovo telefono di Nokia.

Nokia 7.3 5G, le caratteristiche

I modelli che supportano il 5G in arrivo sono due e tra questi c’è il Nokia 7.3 5G, che potrebbe contare su un processore Qualcomm Snapdragon 690. Lo schermo potrebbe essere un FullHD+ da 6.3 pollici, con fotocamera frontale da 24 megapixel, mentre sul retro troveremo una configurazione a 4 sensori con il principale che potrebbe essere da 48 o addirittura 64 megapixel. La batteria dovrebbe essere da 4000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 18 W.

Nokia 6.3, le caratteristiche

Tra gli smartphone di fascia media della compagnia finlandese, spunta anche il Nokia 6.3, su cui resta il dubbio sul processore, che potrebbe essere uno Snapdragon 670, oppure uno Snapdragon 675. Il display da 6.2 pollici presenta una fotocamera da 16 megapixel, mentre sul retro ci sarà una configurazione con quattro sensori. Anche questo smartphone sarà equipaggiato con una batteria da 4000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18 W.

Nokia 2.4 e 3.4, le caratteristiche

I leak del momento ci rivelano davvero molto poco sul nuovo smartphone Nokia 3.4, di cui conosciamo solo la possibile data di lancio fissata a settembre. Diversa la situazione di Nokia 2.4, per cui invece troviamo molte indiscrezioni sui siti di benchmarking come GeekBench. Il processore del nuovo smartphone lowcost sarà un MediaTek Helio P22, ma con RAM limitata a 2 GB. La memoria interna potrebbe essere in due taglia, da 16 GB o 32 GB. Anche le dimensioni dello schermo restano incerte tra i 6 e i 6.5 pollici, con risoluzione Full HD. Per il comparto fotocamera, non ci si aspetta tuttavia un top di gamma, mentre la batteria potrebbe essere da 4000 mAh come gli altri modelli in arrivo.