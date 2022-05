Nokia, il decoder per il digitale terrestre costa pochissimo: offerta top

Non solo smartphone e cellulari. Da tempo Nokia ha avviato un processo di diversificazione del proprio business che la sta portando a rivestire un ruolo di primaria importanza anche nel settore degli apparecchi TV. Nel corso degli ultimi mesi, il produttore finlandese ha lanciato sul mercato diversi modelli di smart TV capaci di rosicchiare importanti fette di mercato alla concorrenza.

A questi si affiancano poi decoder e ricevitori per il digitale terrestre di ottima qualità a prezzi decisamente interessanti. E, grazie all’offerta top di oggi su Amazon, uno dei decoder DVB-T2 di Nokia è il più venduto tra i ricevitori digitale terresrte sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza. Un dispositivo dotato di funzionalità avanzate, che permetterà di ricevere il segnale del nuovo digitale terrestre senza esser costretti a sostituire il TV.

Decoder digitale terrestre Nokia: caratteristiche e funzionalità

Piccolo e compatto, il decoder DVB-T2 di Nokia si collega al televisore con cavo HDMI, garantendo così la miglior qualità d’immagine possibile. Come detto, poi, il ricevitore del produttore finlandese è compatibile con il segnale del nuovo digitale terrestre. Ciò vuol dire che, nonostante il cambio di frequenze legato allo switch off iniziato nel 2022, non ci sarà bisogno di cambiare TV. Anche con i televisori più vecchi sarà possibile vedere i programmi TV preferiti senza alcun problema.

“Giocando" con le impostazioni sarà poi possibile creare liste di canali preferiti, ai quali accedere con semplicità cliccando su un pulsante del telecomando. In questo modo, fare zapping sarà istantaneo: anziché esser costretti a fare avanti e indietro nell’elenco dei canali sintonizzati, sarà possibile individuare immediatamente i canali TV che si guardano con maggior frequenza.

Alle funzionalità legate alla ricezione dei canali del digitale terrestre, il decoder Nokia unisce anche quelle di un media player. Sarà infatti sufficiente collegare una pennetta USB o un hard disk esterno al box del produttore finlandese per accedere a contenuti multimediali di ogni tipo. Grazie alle app installate nel decoder, sarà possibile vedere foto archiviate nella memoria esterna o riprodurre video e filmati registrati con lo smartphone o scaricati dalla rete.

Decoder digitale terrestre in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Acquistare il decoder DVB-T2 di Nokia non è mai stato così conveniente come oggi. Il ricevitore di segnale del digitale terrestre è infatti costa esattamente la metà: lo sconto del 50% su listino fa scendere il prezzo al di sotto della soglia dei 20 euro. Il decoder costa infatti 19,99 euro, contro i 40 euro del prezzo consigliato dal produttore finlandese.

Decoder digitale terrestre Nokia, con ricevitore DVB-T2 e presa USB