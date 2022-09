Nokia, il prezzo dello smartwatch è in picchiata: oggi costa pochissimo

Nokia è una delle aziende che ha fatto la storia della telefonia. Tutti ci ricordiamo dei vari Nokia 3310, Nokia 3330 e degli altri cellulari con cui siamo cresciuti. Il passaggio al mondo degli smartphone è stato difficoltoso, ma negli ultimi anni le cose stanno pian piano migliorando. Anche grazie al fatto di aver abbracciato il mondo Android. Gli smartphone Nokia si son fatti apprezzare per le loro qualità e molto spesso anche per un ottimo prezzo. Come nel caso del Nokia G50 che oggi troviamo in offerta su Amazon con uno sconto di ben il 30% che fa scendere considerevolmente il prezzo.

Trovare uno smartphone 5G con queste caratteristiche a un prezzo inferiore ai 200€ è tutt’altro che semplice. Il dispositivo, infatti, dispone di un comparto fotografico molto interessante, con una buona fotocamera principale che sfrutta anche le potenzialità dell’intelligenza artificiale. E la batteria permette di coprire fino a due giorni di autonomia con un utilizzo normale. Insomma, uno smartphone perfetto per l’utilizzo quotidiano. E che oggi paghi quanto un entry level. Vediamo nel dettaglio la scheda tecnica dello smartphone Nokia.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui in basso.

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Nokia G50: le caratteristiche tecniche

Il Nokia G50 è uno smartphone un po’ sottovalutato. Non è la prima opzione quando si cerca un dispositivo lowcost, ma in realtà è molto valido, come dimostra il bollino "Amazon’s Choice" che troviamo nella pagina prodotto e che è riservato solamente a quelli che rispettano alcuni requisiti di qualità.

E la qualità la si nota subito, fin dai materiali utilizzati per produrlo. Oltre ad avere un design in linea con quello che richiede il mercato, ha anche un ottimo display AMOLED da ben 6,82". Leggermente più grande rispetto agli altri smartphone, permette di navigare al meglio su internet e di vedere anche film e serie TV mentre si è in viaggio. Altro aspetto molto interessante è la presenza del processore Snapdragon 480 con modem 5G integrato, supportato anche da 4GB di RAM e 128GB di memoria interna, espandibile con una scheda microSD fino a 512GB.

Ottimo anche il comparto fotografico, soprattutto in relazione al prezzo. Nella parte posteriore troviamo una tripla fotocamera con sensore principale da 48MP, supportato da un sensore ultra-grandangolare da 5MP e da una fotocamera di profondità da 2MP. La fotocamera frontale è da 8MP e permette di scattare immagini di buona qualità. A supporto della fotocamera principale c’è anche l’intelligenza artificiale che interviene direttamente per impostare correttamente alcuni parametri.

Chiudiamo con alcune caratteristiche molto interessanti. La batteria è da 4850mAh e assicura fino a due giorni di autonomia con un utilizzo normale del dispositivo. Inoltre, Nokia garantisce fino a due anni di aggiornamento software e tre anni di update di sicurezza, per essere sempre protetti contro nuovi virus e attacchi informatici.

Nokia G50 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Da oggi troviamo in offerta su Amazon il Nokia G50, lo smartphone medio di gamma dell’azienda finlandese. È disponibile a un prezzo di 189,90€, con uno sconto di ben il 30% rispetto a quello di listino, e si risparmiano poco più di 80€. Una cifra tutt’altro che disprezzabile visto il prezzo di listino. La spedizione e la consegna sono gestiti direttamente dal sito di e-commerce e beneficia di tutti i privilegi riservati ai clienti Prime. Per fare il reso si hanno a disposizione 30 giorni di tempo.

Nokia G50