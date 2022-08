Nokia X10: il medio per tutti è in super offerta

Con il lancio della gamma X Nokia ha voluto mettere a disposizione degli utenti degli smartphone medi di gamma che sono in grado di assolvere alla maggior parte delle esigenze, pur costando relativamente poco. In questo contesto, il Nokia X10 è considerato lo smartphone più adatto, anche per chi desidera avere un dispositivo che mette in primo piano la sicurezza.

In effetti, lo smartphone ha a disposizione 3 anni di aggiornamento del sistema operativo (partendo da Android 11), 3 anni di patch di sicurezza e 3 anni di garanzia. Il Nokia X10 è uno smartphone dalle buone specifiche e che punta principalmente sull’affidabilità e la facilità di utilizzo. Molto interessante è la configurazione fotografica, che comprende un ricco modulo posteriore con ottiche Zeiss e un sensore principale da 48 MP. Questo smartphone è adesso in super offerta su Amazon, con il prezzo che è sceso al minimo storico. A queste condizioni Nokia X10 è sempre più interessante per una fascia di utenti sempre più ampia.

Nokia X10: caratteristiche tecniche

Telefono 5G dual SIM, il Nokia ha uno schermo da 6,67 pollici con risoluzione FHD+. Il processore a bordo del device è un Qualcomm Snapdragon 480, accoppiato a tagli di memoria da 6/64 GB (quello in offerta su Amazon), 6/128 GB e 4/128 GB (con espansione dello spazio di archiviazione fino a 512 GB tramite microSD).

Il modulo quadruplo firmato Zeiss contiene un sensore principale da 48MP, un ultra-grandangolare da 5MP e due sensori da 2MP per gli scatti macro e per la profondità. Ad alimentare lo smartphone c’è una batteria da 4.470 mAh.

Il dispositivo ha un sensore per le impronte digitali posto lateralmente, un tasto per Google Assistant e il jack da 3,5 millimetri per le cuffie.

Nokia X10: l’offerta di Amazon

Nokia X10 è dunque una delle scelte più indicate se si cerca un telefono dal costo accessibile e dalle buone specifiche, ma non si chiede la luna.

Il prezzo di listino del Nokia X10 è di 249 euro, ma con la promozione di Amazon il bel dispositivo targato HMD Global costa solo 209 euro (-16%, -40 euro): in definitiva, un’occasione interessante per farci un pensierino.

Nokia X10 – Versione 6/64 GB