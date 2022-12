Nokia X10: mai visto su Amazon ad un prezzo così basso

Tra i telefoni di fascia media attualmente disponibili sul mercato si possono trovare molte proposte anche interessanti ma con prezzo di listino elevato.

Per chi invece è alla ricerca di un buon telefono di fascia media che offra tutte le funzioni necessarie ma con un occhio maggiormente rivolto alla sicurezza, potrà essere soddisfatto dal Noxia X10. Con questo smartphone, Nokia, propone 3 anni di aggiornamento del sistema operativo, 3 anni di patch di sicurezza e 3 anni di garanzia. In più, grazie all’offerta in corso su Amazon è proposto anche ad un prezzo scontato che lo rende ancora più interessante.

Nokia X10 – Qualcomm Snapdragon 480 5G – Versione 6/64 GB

Nokia X10: caratteristiche tecniche

Il processore scelto per il Nokia X10 è il Qualcomm Snapdragon 480 5G abbinato a 6 GB di RAM e 64 GB di storage, espandibile fino a 512 GB con scheda microSD.

Il display, che misura 6,67 pollici, è di tipo LCD IPS e ha una risoluzione FHD+, con un buon picco di luminosità di 450 nit e protezione con vetro Gorilla Corning Glass 3. Il sensore per le impronte è posto lateralmente.

Il modulo quad-camera firmato Zeiss, posto sul retro del Nokia X10, è formato da un sensore principale da 48 MP, da un sensore ultra grandangolare da 5MP e da due sensori da 2MP per macro e per profondità. La fotocamera anteriore è da 8 MP.

Segnaliamo la disponibilità della porta per jack da 3,5 mm molto comoda per chi usa le cuffie con filo e l’NFC per eseguire pagamenti contactless al POS o per la lettura dei chip delle card elettroniche.

La batteria ha una capacità di 4.470 mAh e la ricarica è di 18W.

Nokia X10: l’offerta Amazon

Il Nokia X10 è quindi uno smartphone in grado di accontentare un po’ tutti, un buon prodotto di fascia media con alle spalle un ottimo e affidabile produttore, che offre su questo prodotto tre anni di aggiornamenti Android garantiti.

Il prezzo di listino del Nokia X10 è di 249,99 euro, in linea con ciò che offre chi lo acquista, ma grazie all’offerta in corso su Amazon adesso costa solo 199 euro (-20%, -50,99 euro): è un’ottima opportunità per avere in tasca un buon telefono ad un prezzo molto conveniente.

Nokia X10 – Qualcomm Snapdragon 480 5G – Versione 6/64 GB