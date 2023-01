Nokia X20 al minimo storico: l’offerta di oggi è irrinunciabile

Nokia è sempre stata sinonimo di affidabilità e sicurezza, anche se l’arrivo degli smartphone l’ha un po’ penalizzata. Negli ultimi anni, però, l’azienda finlandese è tornata prepotentemente sul mercato e lo ha fatto grazie a dispositivi performanti e con ottime caratteristiche. Abbinati anche a prezzi concorrenziali. Un esempio è il Nokia X20, smartphone versatile e con una scheda tecnica molto interessante. Processore con modem 5G, ottiche ZEISS con fotocamera principale da 64MP e uno schermo dalle dimensioni extra-large. A tutto questo bisogna aggiungere anche la garanzia di 3 anni e la sicurezza di ricevere aggiornamenti sempre per tre anni.

La notizia importante di oggi, però, riguarda il prezzo. Lo smartphone, infatti, è disponibile in super promo grazie allo sconto del 28% che fa risparmiare ben 110€ sul prezzo di listino. Amazon offre anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero. Una super offerta per uno smartphone che a questo prezzo diventa un vero best-buy. La promo non ha una data di scadenza e vi suggeriamo di approfittarne il prima possibile.

Nokia X20: la scheda tecnica

Per emergere in un mercato in cui gli smartphone sono quasi tutti uguali bisogna puntare su caratteristiche e servizi unici. Come ha fatto l’azienda finlandese con il Nokia X20. Oltre a trovare un’interfaccia utente in puro stile Android, si ha una garanzia della durata di tre anni. Come tre anni è anche il tempo del supporto per ricevere aggiornamenti del sistema operativo e le patch di sicurezza. Supporto che difficilmente si trova in altri brand.

Il Nokia X20 non spicca solamente per i servizi offerte, ma anche per la scheda tecnica. Lo smartphone ha un display AMOLED da ben 6,67" con risoluzione FHD. Dimensioni perfette per utilizzarlo anche durante i lunghi viaggi per vedere i propri film e serie TV preferiti. A gestire il tutto troviamo il processore Snapdragon 480 con ben 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Un altro dei punti forti del dispositivo è il comparto fotografico che non ha nulla da invidiare a quello di modelli top di gamma. Le fotocamere sono realizzate da ZEISS, una delle aziende più importanti del settore, e nella parte posteriore troviamo un obiettivo principale da 64MP supportato da una fotocamera ultra-grandangolare da 5MP e da due sensori da 2MP dedicati alla profondità e alle foto macro.

Chiudiamo con la batteria da 4470mAh che permette di arrivare a fine giornata senza tanti problemi, anche con un utilizzo intensissimo del dispositivo. Grazie alla ricarica rapida si impiega poco più di un’ora per avere il 100%.

Nokia X20 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo e minimo storico per il Nokia X20: oggi lo troviamo a un prezzo di 289€, con uno sconto di ben il 28% rispetto a quello di listino. Il risparmio è considerevole: 110€. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 57,80€ al mese utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon e che si attiva nella fase di check-out. La disponibilità è immediata e lo si riceve a casa nel giro di pochissimi giorni. Per effettuare il reso gratuito ci sono 30 giorni di tempo.

