Nokia X30, prezzo giù su Amazon: ora è un best buy

Gli smartphone di fascia media di ultima generazione hanno subito un notevole aumento dei prezzi a fronte di schede tecniche che restano simili tra di loro e non molto distanti da quelle dei modelli 2021-22. Per fortuna c’è Amazon che con le sue proposte rende molti dispositivi più convenienti, come nel caso dell’offerta in corso e che ha per protagonista il Nokia X30.

Questo smartphone è stato presentato ufficialmente lo scorso settembre ed è arrivato in Italia qualche settimana dopo con un prezzo allineato al mercato. Adesso, però, con l’offerta Amazon il Nokia X30 è da prendere seriamente in considerazione.

Nokia X30 – Qualcomm Snapdragon 695 5G – Versione 6/128 GB

Nokia X30: caratteristiche tecniche

Nokia X30 5G è uno smartphone di fascia media, con il chip Qualcomm Snapdragon 695 5G, 6 GB di RAM e 128 GB di storage.

Il display misura 6,43 pollici, è AMOLED e con risoluzione FHD+, ha una frequenza di aggiornamento di 90 Hz e arriva a 700 nit di luminosità di picco. Il lettore per le impronte digitali è stato collocato sotto il pannello e lo schermo è protetto dal Corning Gorilla Glass Victus che si estende anche sul retro alle fotocamere.

Sulla parte posteriore del Nokia X30 sono state collocate due fotocamere: la principale 50 MP con OIS (lo stabilizzatore ottico) e la secondaria ultra grandangolare da 13 MP. La fotocamera anteriore è da 16 MP.

Le connessioni, oltre al 5G, includono il Bluetooth 5.1 e l’NFC per i pagamenti contactless e lettura dei chip delle card elettroniche. La batteria ha una capacità da 4.200 mAh e la ricarica è da 33W.

Nokia X30: l’offerta Amazon

Il Nokia X30 ha esordito con un prezzo di listino di 549,99 euro ma con l’offerta Amazon in corso è possibile portarselo a casa a 449,90 euro (-18%, -100,90 euro). Il prezzo è in linea con la scheda tecnica e con lo sconto il Nokia X30 diventa uno smartphone veramente interessante.

