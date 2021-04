Nokia X50 sta arrivando: 5 fotocamere e un nuovo chip

Ancora un nuovo smartphone Nokia in arrivo: dopo aver presentato ben sei modelli low cost a inizio aprile (X10, X20, G10, G20, C10 e C20 che vi abbiamo descritto qui) HMD sarebbe adesso pronta a presentare un nuovo telefono, questa volta di fascia superiore: è il Nokia X50 e dovrebbe essere dotato di ben cinque fotocamere e un processore nuovo e performante.

X50 si candida ad essere a tutti gli effetti l’erede di Nokia 8.3 5G, nonché uno dei primi dispositivi dotati del nuovo SoC medio alto di Qualcomm: lo Snapdragon 775, che ancora deve essere presentato, e che sarà l’erede dell’attuale Snapdragon 765. Cioè il successore di un chip particolarmente fortunato, che nel 2020 è stato usato su smartphone medi ma con prestazioni assolutamente di rilievo. Il 775G e andrà a posizionarsi subito sotto lo Snapdragon 780G, che in pratica è uno Snapdragon 888 “lite" (come vi abbiamo spiegato qui). In un periodo in cui accaparrarsi i chip migliori è difficile e costosissimo, a causa delle ormai note strozzature nella catena dei rifornimenti, Nokia ha quindi deciso di attirare i potenziali acquirenti puntando anche sulle caratteristiche multimediali. Fotocamere, quindi, ma non solo.

Nokia X50, probabili caratteristiche tecniche

Nonostante non vi siano ancora informazioni ufficiali sul comparto tecnico di Nokia X50, voci insistenti puntano tutto su due caratteristiche particolarmente allettanti: si tratta del processore, il chip di Qualcomm Snapdragon 775/775G, e del modulo fotografico dotato di ben cinque lenti, prodotte in collaborazione con Zeiss, e sensore primario da 108MP. Altra partnership quella con OZO, specifica per l’impianto audio.

Un ulteriore rumor che necessita di una conferma è quello relativo allo schermo. Il dispositivo dovrebbe infatti montare il PureDisplay V4 da 6.5 pollici; anche in questo caso il dettaglio tecnico non è da poco: risoluzione Quad HD+ e frequenza di aggiornamento a 120Hz. Ultimo dettaglio, quello sulla batteria: si tratta di un accumulatore di grande capacità, ben 6000mAh, in grado di supportare la ricarica rapida da 22W.

Nokia X50 dovrebbe poi supportare la connessione 5G, oltre a quella 4G VoLTE ed essere dotato di Wi-Fi, Bluetooth 5.0 e porta USB Type-C. La scelta del sistema operativo, invece, potrebbe prevedere la versione 11 di Android.

Nokia X50, quando arriva

Non è ancora stata programmata una data ufficiale per il nuovo smartphone di Nokia ma, con grande probabilità, il dispositivo farà il suo debutto durante il terzo trimestre del 2021. Anche il nome potrebbe essere soggetto a modifiche, tanto da tenere ancora aperta la porta all’ipotesi Nokia 8.4, proprio a rimarcare l’evoluzione del precedente dispositivo all’altezza di un agente segreto come James Bond.