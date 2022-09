Non hai il 5G? Ecco le alternative per navigare da smartphone in velocità

La rete 5G rappresenta il futuro della connessione da smartphone, ma il gap tra progetto ideale e realtà è ancora abbastanza radicato in Italia. Nonostante la sua repentina diffusione, con le relative offerte mobile, il 5G è ancora disponibile in modo limitato.

Quali sono allora le migliori offerte mobile per connettersi e avere accesso a una connessione tutto sommato potente? Vediamo di seguito le offerte mobile con minuti, messaggi e Giga più interessanti che si possono attivare nel 2022.

Migliori offerte mobile da attivare online

Offerte per navigare da smartphone alternative al 5G

Le offerte mobile presentate nelle prossime righe sono state raccolte con l’utilizzo del comparatore di tariffe di SOStariffe.it dedicato proprio alle offerte mobile. Presenteremo una prima tabella con i prezzi delle offerte, che saranno poi analizzate una alla volta, nel dettaglio. Tutte le promozioni in tabella hanno un costo inferiore a 10 euro al mese.

Nome offerta mobile alternativa al 5G Costo mensile 1. Very 4,99 di Very Mobile 4,99 euro al mese 2. Entry di Elimobiler 4,99 euro al mese 3. Creami WOW 30 di PosteMobile 4,99 euro al mese 4. Kena 5,99 di Kena mobile 5,99 euro al mese 5. ho. mobile 5,99 5,99 euro al mese 6. Fastweb Mobile 7,95 euro al mese 7. Special Giga di Vodafone 7,99 euro al mese 8. Iliad 80 7,99 euro al mese 9. TIM Wonder Five 7,99 euro al mese 10. Spusu 100 9,99 euro al mese

Confronta le migliori offerte mobile con Giga e chiamate

1. Very 4,99 di Very Mobile

Very Mobile, ovvero l’operatore virtuale di WINDTRE, ha un costo pari a 4,99 euro al mese, con attivazione e nuova SIM inclusa. La promozione prevede:

30 Giga di Internet;

chiamate illimitate;

messaggi illimitati.

Non potrà essere attivata da tutti, ma soltanto dai clienti che scelgono di cambiare passando da Iliad, PosteMobile e altri operatori virtuali. È previsto un buono Amazon in regalo con un valore di 10 euro.

2. Entry di Elimobile

L’operatore Elimobile propone un’offerta a 4,99 euro al mese con incluso l’accesso a contenuti ed esperienze esclusive. Si dovrà sostenere un costo pari a 9,99 euro una tantum per la nuova SIM.

La promozione prevede ogni mese:

30 Giga di Internet;

chiamate illimitate;

100 SMS.

3. Creami WOW 30 di PosteMobile

PosteMobile propone una tariffa disponibile a 4,99 euro al mese, con contributo di attivazione pari a 20 euro – con 10 euro di ricarica inclusi – e nuova SIM gratuita.

Si avranno a propria disposizione:

30 Giga di Internet;

chiamate illimitate;

messaggi illimitati.

Scopri quali sono le migliori offerte alternative al 5G

4. Kena 5,99 di Kena mobile

Kena Mobile, operatore virtuale di TIM, propoen, tra le altre, un’offerta alternativa al 5G, con la quale si potrà navigare alla velocità del 4G+. Ha un costo di 5,99 euro al mese, con attivazione e SIM inclusi a costo zero.

Sono previsti ogni mese:

100 Giga di Internet;

chiamate illimitate;

500 SMS.

5. ho. mobile 5,99

Pagando un costo di 5,99 euro al mese, i clienti che effettuano il passaggio in portabilità da Fastweb, Iliad, PosteMobile e altri operatori MVNO, potranno attivare una delle offerte di ho. Mobile, l’operatore virtuale di Vodafone.

Si dovrà pagare un contributo una tantum di 0,99 euro per il costo della nuova SIM e si avranno a propria disposizione:

50 Giga di Internet;

chiamate illimitate;

messaggi illimitati.

6. Fastweb Mobile

Al costo di 7,95 euro al mese, Fastweb Mobile propone (anche non in 5G) una promozione disponibile pagando un contributo una tantum di 10 euro per l’acquisto della nuova SIM – mentre l’attivazione è gratuita.

Fastweb mobile permette di avere a propria disposizione ogni mese:

150 Giga di Internet;

chiamate illimitate;

100 SMS.

7. Special Giga di Vodafone

Special Giga è una promozione che ha un costo di 7,99 euro al mese, con la quale si riceveranno 30 Giga extra nel caso di pagamento smartpay, ovvero con addebito diretto su conto o carta.

La promozione si caratterizza per:

70 Giga di Internet;

chiamate illimitate;

1.000 SMS.

8. Iliad 80

La promozione proposta da Iliad potrà essere attivata da qualsiasi tipologia di clienti, oltre che sui nuovi numeri. Al costo mensile di 9,99 euro, si dovrà aggiungere un contributo una tantum di 9,99 euro per l’acquisto della nuova SIM.

Questa offerta mobile include:

chiamate illimitate;

messaggi illimitati;

80 Giga di Internet.

9. TIM Wonder Five

Disponibile al costo di 7,99 euro al mese, TIM Wonder Five è un’offerta destinata soltanto ai clienti che effettuano il passaggio da alcuni operatori virtuali, mantenendo quindi il vecchio numero di telefono.

Il costo della nuova SIM è di 25 euro. La promozione include ogni mese:

chiamate illimitate;

messaggi illimitati;

70 Giga di Internet.

10. Spusu 100

Spusu è un operatore virtuale che propone delle offerte molto interessanti. Spusu 100 ha un costo di 9,99 euro al mese e comprende:

2.000 minuti;

500 SMS;

100 Giga di Internet.

Si dovrà sostenere un costo di 9,90 euro per la nuova SIM e si riceveranno 200 Giga di riserva per i minuti, messaggi e dati non utilizzati nel mese precedente.