Non sono raggiunto da fibra FTTH: ecco prezzi e velocità delle altre offerte Internet Casa

La fibra ottica di tipo FTTH è oggi in grado di raggiungere la velocità di 2,5 Giga in download, anche se si sta comunque parlando di velocità nominali e non reali. Il Paese reale è un’altra storia.

Ci sono infatti ancora oggi tante città e aree completamente scoperte, che non sono raggiunte da questa tecnologia di rete e che, dunque, si ritrovano all’interno di quello che prende il nome di Digital Divide.

Cosa si può fare in questa evenienza? Rinunciare del tutto a un’offerta Internet casa è una soluzione da scartare: esistono infatti tante opzioni disponibili, alle quali ricorrere, e che permettono di navigare in modo fluido, senza limitazioni di Giga, raggiungendo standard di connessione elevati.

Migliori alternative alla fibra FTTH: la fibra FTTC

La fibra ottica di tipo FTTC (Fiber to the Cabinet) è la prima alternativa alla fibra ottica di tipo FTTH: grazie alla connessione dal cavo in fibra ottica all’armadio stradale, è in grado di connettere un’abitazione con la fibra e di raggiungere una velocità di 200 Mega in download e di 20 in upload.

Offerte che si possono attivare con questa tecnologia di rete sono per esempio quelle proposte dall’operatore Vodafone, che propone:

Internet Unlimited a 24,90 euro al mese ;

la stessa promozione scontata al costo di 22,90 euro al mese per i già clienti mobile.

Questa offerta Internet casa si caratterizza per la presenza di:

Internet senza limiti, attivabile sia con la fibra FTTC sia in versione ADSL, a seconda del Comune nel quale si risiede; il modem con Wi-Fi Optimizer di ultima generazione, in grado di migliorare la connessione in tutta la casa; le chiamate gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, nel caso in cui questa promozione si attivasse direttamente online.

Un’altra proposta che si potrà attivare in versione FTTC, è WINDTRE Absolute, la quale include, al costo di 20,99 euro al mese:

Internet illimitato;

le chiamate gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

12 mesi di Amazon Prime Video.

Si potrà così navigare fino a 20 Mega in download e a 1 Mega in upload.

Come funziona la rete di tipo wireless

Chi non è raggiunto dalla fibra, potrebbe optare per un’altra soluzione attraverso la quale potersi connettere da casa in modo illimitato, ovvero senza il timore di poter terminare i Giga mensili.

Si tratta della rete di tipo FWA, con la quale si potranno raggiungere velocità superiori a quelle della rete ADSL, grazie al fatto che la fibra ottica viene fatta arrivare delle case con l’utilizzo delle onde radio.

In questo modo, sarà possibile riuscire ad avere velocità di rete elevate anche se i cavi della fibra ottica non arrivano nei pressi della propria abitazione. Vediamo alcune delle migliori offerte FWA che si possono sottoscrivere direttamente online e quanto costano.

La Premium FWA di TIM ha un costo in offerta di 24,90 euro al mese, che si abbassa a 15,90 euro al mese nel caso in cui si avesse già un’offerta Internet casa attiva con l’operatore TIM.

Questa offerta:

permette di navigare fino a 40 Mega in download e a 4 Mega in upload;

include il contributo di attivazione, al costo di 10 euro al mese per 24 mesi;

prevede l’utilizzo di un modem di tipo indoor, oppure di tipo outdoor, il quale sarà installato da un tecnico specializzato TIM (ha un costo di 99 euro, rateizzabili in 24 rate da 4,13 euro al mee).

TIM offre anche la possibilità di poter aumentare la velocità di rete, spendendo 2 euro in più al mese (con primo mese gratuito): con la super velocità si potrà navigare fino a 100 Mega in download e a 50 Mega in upload.

Anche Vodafone propone delle offerte di tipo FWA:

Vodafone Casa Wireless, che ha un costo di 21,90 euro al mese; Vodafone Casa Wireless+, che ha invece un costo di 26,90 euro al mese.

In entrambi i casi la spedizione è gratuita e si potrà usufruire di 1 mese di prova senza vincoli. La differenza tra le due offerte, oltre al costo, è che la prima prevede 200 Giga al mese alla velocità di 100 Mega in download, al termine dei quali la velocità si abbasserà fino a 3 Mega in download.

L’opzione Casa Wireless+, invece, permette di navigare a 100 Mega in download senza limiti, e alla velocità di 50 Mega in upload. La navigazione senza limiti presuppone comunque un utilizzo standard e nei limiti di quello che viene considerato lecito.