Non utilizzate questa foto sullo smartphone Android: lo manda in blocco

Basta una semplice immagine per mandare in blocco lo smartphone Android per sempre. Quella che può sembrare una fake news, in realtà non lo è per nulla, come testimoniano le centinaia di segnalazioni presenti sui social nelle ultime ore. La notizia ha iniziato a circolare sulla rete nel pomeriggio del 31 maggio 2020 e poi è stata confermata da diversi utenti su Twitter, tra cui Ice Universe, un giornalista che negli ultimi anni è diventato famoso grazie alle sue anticipazioni sugli smartphone.

Ice Universe ha anche pubblicato un video di cosa accade a uno smartphone Android quando si utilizza l’immagine incriminata: il dispositivo si blocca e in alcuni casi non si riesce nemmeno ad avviarlo in modalità sicura. Quale è l’immagine incriminata? E a cosa è dovuto questo blocco? La foto è una normalissima immagine di un lago alpino scattata al calar del sole (per non creare problemi ai vostri dispositivi abbiamo deciso di non pubblicarla). Secondo le prime analisi effettuate dagli esperti, il problema è causato dalla gamma dinamica dei colori dell’immagine e dall’impossibilità delle API Google Skia nel gestirla.

Android, l’immagine che manda in blocco per sempre lo smartphone

Una vicenda assurda che ha del paradossale e che ricorda moltissimo quanto avvenuto qualche mese fa con gli iPhone bloccati a causa di un messaggio che non viene decifrato dallo smartphone. Questa volta il problema colpisce gli smartphone Android e la causa non è un messaggio, ma una semplice immagine. Basta aprirla per bloccare il dispositivo per sempre, senza nessuna possibilità di sbloccarlo, neanche avviando la Safe Mode.

Il problema risiederebbe nella gamma dinamica dei colori dell’immagine che non riescono a essere gestiti correttamente dalla API Google Skia. Altra particolarità segnalata dagli utenti è il sito da dove viene vista l’immagine. Se ad esempio la si apre da Weibo, social network cinese, non si riscontra nessun tipo di problema grazie all’algoritmo di compressione utilizzato. Discorso completamente diverso, invece, se la si apre su Twitter: in questo caso lo smartphone va in blocco.

Quali sono gli smartphone colpiti

Il problema colpisce indistintamente qualsiasi modello di smartphone. Le segnalazioni raccolte finora in rete mostrano smartphone Samsung, Google, Huawei e di tutti i principali produttori di dispositivi Android. Quindi, fate molta attenzione se vedete un’immagine che raffigura un lago alpino e se qualche vostro amico ve la invia sulle piattaforme di messaggistica, non apritela e non impostatela come sfondo dello smartphone.

Per risolvere il bug è necessario un intervento tempestivo degli sviluppatori per rilasciare un aggiornamento delle API Skia.