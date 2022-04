Nothing ear (1) in sconto: minimo storico per le cuffiette trasparenti

Nel vastissimo panorama delle cuffiette true wireless ben pochi modelli si distinguono dalla massa. Tra di essi ci sono di sicuro le Nothing ear (1), cioè le famose cuffiette trasparenti di Carl Pei, fondatore di OnePlus poi uscito dall’azienda e, adesso, in procinto di presentare anche il primo smartphone “Nothing Phone“.

Le Nothing ear (1) sono in commercio da fine estate 2021 e, sin da subito, sono piaciute tanto e a tanti. Il motivo è semplice: al prezzo giusto offrono la qualità giusta, sono costruite bene e hanno un design unico al mondo, sono semplici da usare e l’app funziona bene. Insomma, le Nothing Ear (1) non eccellono in nulla ma fanno tutto bene e questo è proprio quello che cerca la maggior parte delle persone. Peccato solo che sia molto difficile trovarle in sconto su Amazon, ma a volte succede. Come adesso: con il prodotto venduto e spedito da Amazon, infatti, possiamo avere uno sconto pari al 25% del prezzo di listino.

Nothing ear (1): caratteristiche tecniche

Le Nothing ear (1) sono cuffiette wireless in-ear che entrano dentro l’orecchio tappandolo con i gommini. Sono dotate di cancellazione attiva del rumore (ANC), funzione trasparenza e sono certificate IPX4, quindi resistono al sudore e alla pioggia e possiamo usarle mentre facciamo sport.

Hanno i controlli touch, personalizzabili, pesano circa 4,7 grammi l’una e sono dotate di driver dinamici da 11,6 millimetri. La connessione è la Bluetooth 5.2, la migliore in fatto di stabilità e velocità di accoppiamento.

Famosissimo il design semitrasparente: sia le cuffiette che la custodia sono in parte bianche (o nere) e in parte trasparenti, in modo da poter guardare l’elettronica all’interno dei dispositivi.

La durata della batteria è discreta: 4 ore con ANC attivo, 6 con ANC spento. L’autonomia senza ANC sale fino a 34 ore con la carica contenuta nella custodia, che ha un connettore USB-C ma anche la ricarica wireless.

Nothing ear (1): l’offerta su Amazon

Le Nothing ear (1) hanno un prezzo di listino di 99,99 euro ed è il prezzo giusto per quello che offrono, e per come sono fatte. Adesso, però, sono in sconto su Amazon e si comprano a 74,99 euro (-25 euro, -25%). Si tratta del minimo storico e di un ottimo affare.

Nothing Ear (1) – Cuffiette wireless con ANC – Bianche

Nothing Ear (1) – Cuffiette wireless con ANC – Nere