Nothing Phone (1): con questo sconto cambia tutto

I telefoni di fascia media sono tutti uguali? Quasi: sono tutti molto simili, ma ce n’è uno che si distingue nettamente da tutti gli altri, uno smartphone che si è fatto attendere molto e che ha stupito tutti al suo debutto. Anche per un prezzo, secondo molti, troppo alto per il mercato Android dove la concorrenza, si sa, è spietata.

Lo spmartphone in questione è il Nothing Phone (1), primo prodotto della stratup Nothing creata da Carl Pei (ex numero 1 di OnePlus). Caratterizzato da un design completamente diverso da quello dei concorrenti, grazie a ben 900 LED integrati nella scocca, e da una piattaforma hardware solida e ben rodata, Nothing Phone (1) è dichiaratamente l’iPhone del mondo Android. Anche nel prezzo, purtroppo, tanto che l’offerta in corso su Amazon farà felici molti potenziali acquirenti.

Nothing Phone (1) – Qualcomm Snapdragon 778G+ – Versione 8/128 GB

Nothing Phone (1): caratteristiche tecniche

La scocca del Nothing Phone (1) è in alluminio e grazie ai 900 LED integrati è possibile ricevere notifiche all’arrivo di una chiamata o sullo stato di ricarica della batteria e tanto altro ancora.

Il processore a bordo è il Qualcomm Snapdragon 778G+ con modem 5G, affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione.

Il display misura 6,55 pollici ed è di tipo OLED compatibile HDR10+, con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e picco di luminosità di 700 nit. La protezione del vetro è Corning Gorilla Glass 5 e sotto il pannello si trova anche il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali.

Sul retro sono state collocate due fotocamere, il sensore principale da 50 MP, il famoso Sony IMX766 usato su moltissimi altri telefoni e dotato di OIS, lo stabilizzatore ottico; il secondo sensore è il Samsung JN1 ultra grandangolare sempre da 50 MP, mentre la fotocamera anteriore è 16 MP.

La batteria ha una capacità di 4.500 mAh e la ricarica è da 33W mentre la ricarica wireless è da 15W e la ricarica inversa è da 5W.

Nothing Phone (1): l’offerta Amazon

Il Nothing Phone (1) è un buon telefono medio che è arrivato sul mercato ad un prezzo di listino di 499 euro. Qualche dubbio, rispetto al suo acquisto, era legato proprio dal prezzo di listino, considerato un tantino al di sopra della media: Nothing Phone (1) è un buon telefono, con un sistema di notifiche intelligente e un design molto originale, ma vale i soldi che costa?

Questo dubbio viene spazzato via dall’offerta in corso su Amazon, poiché il Nothing Phone (1) viene proposto a 399,99 euro (-20%, -100 euro). Una differenza che rappresenta una bellissima occasione per acquistare un telefono diverso da tutti gli altri, finalmente al prezzo giusto.

