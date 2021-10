Novità di Prime Video annunciate al New York Comic Con

Amazon Prime Video ha sfruttato la sua presenza al New York Comic Con per annunciare le nuove serie televisive in arrivo nei prossimi mesi sulla piattaforma di streaming. Tra trailer e clip esclusive, i fan hanno potuto scoprire le novità sulle loro serie tv preferite.

A ottobre arriverà So cosa hai fatto, la serie che è remake dell’omonimo film del 1997. Al New York Comic Con il vecchio cast del film ha passato il testimone ai nuovi protagonisti, rispondendo anche alle domande dei fan. A novembre invece arrivano la seconda stagione di La ruota del tempo, serie fantasy che è un prodotto Amazon Original, e la terza stagione dell’assassina Hanna. Il finale di stagione di The Expanse è stato annunciato a partire da dicembre, mentre per la serie animata fantasy-adventure per adulti The Legend of Vox Machina bisognerò aspettare fino a febbraio 2022. Ecco le novità e quando arriva su Prime Video.

So cosa hai fatto: quando arriva

So cosa hai fatto è la nuova serie Amazon Original che arriverà sulla piattaforma di streaming a partire dal prossimo 15 ottobre. Durante il New York Comic Con gli attori hanno preso parte a un panel, rispondendo alle domande dei fan. La grande sorpresa è stata la presenza del cast originale del film del 1997, con la presenza di Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe e Freddie Prinze Jr. Gli attori hanno dato il loro supporto al nuovo cast, passando ufficialmente il testimone.

II primi quattro episodi della serie saranno disponibili da venerdì 15 ottobre su Prime Video, poi ogni venerdì verrà rilasciato un nuovo episodio fino al finale di stagione, che è previsto per il 12 novembre.

La ruota del tempo: quando arriva la seconda stagione

In occasione del New York Comic Con è stata presentata una clip esclusiva sulla serie fantasy di Amazon Original: La ruota del tempo. Al panel dedicato allo show c’era anche lo showrunner Rafe Judkins (Agents of S.H.I.E.L.D., Hemlock Grove), che ha annunciato i nuovi membri del cast per la seconda stagione.

Al cast principale si unirà Ceara Coveney (Dad, The Amazing World of Emma), che interpreterà uno dei personaggi preferiti dai fan, Elayne Trakand. Nella serie arriveranno anche Natasha O’Keeffe (Peaky Blinders, Misfits) e Meera Syal (The Kumars at No. 42, Broadchurch), ma i loro ruoli non sono ancora stati svelati. La ruota del tempo sarà disponibile in streaming su Prime Video dal 19 novembre.

Hanna: quando arriva la stagione 3

Continuano le avventure di Hanna, creata dalla sinistra organizzazione Utrax e addestrata per essere un’assassina, che nella terza stagione con l’aiuto della sua ex nemica cercherà di distruggere dall’interno l’organizzazione Utrax.

Al cast principale si unirà l’attore Ray Liotta, nei panni di Gordon Evans, un ex militare rispettato e agente dei servizi segreti che esercita un incredibile potere interno. Gli episodi della stagione 3 di Hanna arriveranno su Prime Video il prossimo 24 novembre.

The Expanse, il finale: quando arriva la stagione 6

La sesta e ultima stagione di The Expanse vedrà la battaglia finale nel sistema solare, con attacchi di asteroidi alla Terra e a Marte e tanta tensione. L’equipaggio della Rocinante rischia di dividersi, mentre Chrisjen Avasarala invia l’ex Marine Marziano Bobbie Draper in una missione segreta che potrebbe cambiare le sorti del conflitto.

L’attesissimo finale di stagione arriva in streaming su Prime Video a partire dal 10 dicembre e ogni venerdì sarò rilasciato un episodio, fino alla conclusione prevista per il 14 gennaio 2022.

The legend of Vox Machina: quando arriva

The Legend of Vox Machina è una serie animata fantasy-adventure per adulti, basata sui personaggi e le avventure della prima campagna streaming di giochi di ruolo da tavolo (RPG) di Critical Role. I protagonisti sono una banda di disadattati con la passione per le risse e l’alcol, che finiranno per cercare di salvare il regno di Exandria da forze magiche oscure tra prove di abilità e ostacoli da superare.

La serie è una produzione Amazon Studios, Critical Role e Titmouse per Amazon Prime Video e arriverà il prossimo 4 febbraio 2022.

