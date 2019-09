Nubia Red Magic 3s, lo smartphone Android più potente arriva in Italia

26 Settembre 2019 - Un nuovo smartphone made in China aspira a salire sul gradino più alto del podio dei gaming phone, e sfida l’Asus ROG Phone II presentato all’IFA 2019 di Berlino. E’ il Nubia Red Magic 3s e sarà presto in vendita anche in Europa, Italia compresa.

Si tratta di un device, evoluzione del già noto Red Magic 3, che punta tutto sulle performance sia adottando un hardware di alto livello (e di altissima “potenza bruta“), sia NON integrando tante applicazioni che sono del tutto inutili ad un giocatore e che rubano spazio di archiviazione e risorse girando in background. Per mantenere costanti le prestazioni durante le lunghe sessioni di gaming, infine, il Nubia Red Magic 3s è dotato di un sofisticato sistema di raffreddamento e di una batteria molto capiente. L’unico vero difetto di questo smartphone, dovuto al raffreddamento, è il peso elevato: 215 grammi.

Nubia Red Magic 3s: caratteristiche tecniche

Alla base della potenza del Nubia Red Magic 3s c’è un SoC Qualcomm Snapdragon 855 Plus, assistito da una GPU Adreno 640. La RAM, di tipo LPDDR4X, è in due tagli: 8 o 12 GB. Due tagli anche per lo storage interno, di tipo UFS3.0: 128 o 256 GB. Il display da 6,65 pollici è un AMOLED HDR FHD+ (2340×1080 pixel di risoluzione) con rapporto 19,5:9 ed ha un refresh rate da 90 Hz e una luminosità fino a 430 nits. L’audio è compatibile DTS:X, mentre la batteria è da 5.000 mAh, con ricarica fast da 27 Watt. Il sistema di raffreddamento attivo a liquido, secondo quanto afferma Nubia, permette di tenere più fresca di 16 gradi la CPU e di farla lavorare al 100% per un tempo nove volte più lungo del normale.

Questo device ha dei trigger personalizzabili, per sostituire i pulsanti touch quando si gioca. Il reparto fotografico non è uno dei punti forti di questo smartphone che, d’altronde, non nasce per fare foto ma per giocare: un solo obiettivo da 48 Megapixel (sensore Sony IMX586) al posteriore e uno da 16 MP all’anteriore. Il sistema operativo è Android 9 stock, senza app aggiuntive di nessun tipo, mentre l’interfaccia utente è la Redmagic OS 2.1.

Nubia Red Magic 3s: prezzi e data di uscita

Per il momento è noto solo il prezzo cinese del Red Magic 3s, che è uscito in Cina il 9 settembre a 2.999 yuan (versione 8/128 GB) e a 3.799 yuan (versione 12/256 GB). Al cambio attuale fanno circa 384 euro e 487 euro, ma i prezzi in Europa non saranno certamente questi. Il precedente Red Magic 3 (non “s“), che ha caratteristiche tecniche inferiori, ha infatti un prezzo per l’Europa di 479 euro (8/128) e 599 euro (12/256). Dobbiamo attendere il lancio in Europa, previsto per il 16 ottobre, per scoprire quanto costerà da noi l’alternativa cinese all’Asus ROG Phone II.