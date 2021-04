La nuova Fiat 500 Hey Google è la citycar italiana che integra l’assistente virtuale e permette il controllo da remoto dell’auto quando non si è a bordo. Gli utenti potranno aprire l’auto a distanza e chiedere la consegna della spesa direttamente nel proprio bagagliaio da parte del fattorino.

L’auto nasce dalla collaborazione tra Fiat e Google, e prevede l’integrazione tra Mopar Connect e l’Assistente Google per aggiungere interessanti funzioni smart alla vettura attraverso l’Action My Fiat. In questo modo sarà sempre possibile scoprire se finestrini o portiere sono aperti, e chiuderli, oppure sapere dove è stata parcheggiata, quanto carburante resta e dove si trova l’officina più vicina. Insieme all’auto, il cliente riceverà anche un Google Nest Hub: grazie allo smart display sarà possibile usare la propria voce per interagire con la vettura, oppure usare il proprio smartphone per trovare tutte le informazioni di cui ha bisogno.

Fiat 500 Hey Google: come funziona e cosa può fare

L’integrazione dell’Assistente Google con la box telematica Mopar Connect consente agli utenti di interagire con l’auto attraverso alla Action My Fiat per chiedere tutte le informazioni relative alla localizzazione della vettura, lo stato in cui si trova e le statistiche sui chilometri percorsi durante la giornata. L’eterno dubbio sull’aver lasciato l’auto aperta o chiusa potrà essere risolto con un rapido controllo da remoto, che consente eventualmente di rimediare disponendo la chiusura di portiere e bagagliaio.

Inoltre grazie al Google Nest Hub in dotazione all’acquisto dell’auto, sarà possibile utilizzare i comandi vocali per attivare il lampeggio delle luci di emergenza, e ancora fare la spesa e farla consegnare direttamente alla propria auto, aprendo il bagagliaio da remoto al fattorino al momento opportuno.

Fiat 500 Hey Google: quali vetture saranno equipaggiate

La prima vettura equipaggiata con il nuovo sistema di funzioni smart integrate grazie a Google è l’iconica 500, che nella versione Fiat 500 Hey Google si presenta in bicolore (bianco e nero lucido) e con cerchi in lega da 15’’. Nella famiglia delle vetture Fiat in versione Hey Google troviamo anche la versione crossover e il family mover: Fiat 500X Hey Google e Fiat 500L Hey Google.

Tutte e tre le versioni della nuova Fiat 500 saranno equipaggiate con radio touchscreen Uconnect con display da 7 pollici che supporta Apple CarPlay e Android Auto, e ovviamente la Mopar Connect per supportare l’integrazione con l’assistente virtuale di Big G.