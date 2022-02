Nuove offerte Iliad Casa: sono davvero convenienti?

Vuoi unirti alla rivoluzione Iliad? Dagli spot TV alla promozione sui canali online, ormai è sulla bocca di tutti: Iliad ha lanciato le proprie offerte Internet casa (anche nel nostro Paese) a dei prezzi davvero competitivi.

L’operatore francese aveva già abituato i clienti mobile a poter godere di grande convenienza dal punto di vista economico e alla trasparenza dei costi delle promozioni, che non sono mai stati cambiati dal loro primo ingresso sul mercato.

Lo stesso principio è stato applicato anche alle nuove offerte Iliad casa, che prevedono costi più bassi rispetto a tutte le promozioni Internet casa attualmente disponibili in Italia. Le offerte Iliad casa sono davvero convenienti e nelle prossime righe spiegheremo il perché.

Nuove offerte Iliad Casa: quanto costeranno?

La prima domanda che in genere ci si pone, dopo aver appurato di essere raggiunti dalla rete di un qualsiasi operatore, è relativa ai costi che si dovranno sostenere ogni mese. Nel caso di Iliad, il risparmio è assicurato.

Le offerte Internet casa hanno già subito diversi abbassamenti del canone mensile nel corso degli ultimi anni, ma mai nessuno è arrivato a proporre prezzi bassi come quelli di Iliad. Nello specifico, il costo previsto per navigare con una rete in fibra ottica, con velocità fino a 5 Gbit al secondo complessivi, è pari a:

15,99 euro al mese, per i già clienti mobile , che dovranno attivare il pagamento automatico: in pratica, si potranno risparmiare 8 euro al mese, quindi 96 euro all’anno;

23,99 euro al mese per tutti gli altri clienti, sia nel caso di nuova linea, sia in quello di passaggio da un altro operatore.

L’installazione avrà un costo pari a 39,99 euro, da sostenere una sola volta.

Velocità e servizi dell’offerta Iliad Casa

La fibra Iliad permette di navigare fino a 5 Gbit al secondo in download e fino a 700 Mbit al secondo in upload: è molto importante sottolineare che si tratta delle velocità nominali e non di quelle reali e che, prima di procedere con la sottoscrizione dell’offerta, si consiglia di effettuare una verifica della propria copertura di rete.

Nel caso in cui non si abitasse a Milano, Torino o Bologna, la velocità di navigazione scenderebbe infatti a:

1 Giga in download;

300 Mega in upload.

Uno dei punti di forza di questa promozione (già fiore all’occhiello di tutte le offerte mobile dell’operatore Iliad) è che il prezzo di vendita della fibra Internet casa sia per sempre. Si tratta di un elemento di grande distinzione rispetto alle offerte degli altri operatori di telefonia fissa, che sono praticamente soggette a continui cambiamenti in relazione all’andamento del mercato, e il cui prezzo sale o scende in base al periodo dell’anno.

Per quanto riguarda i servizi inclusi nell’offerta mensile, si tratta di:

la connessione a Internet illimitata;

le chiamate gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, senza dover pagare il canone telefonico;

minuti illimitati verso più di 60 destinazioni internazionali (opzione spesso presente anche nelle offerte Iliad per la telefonia mobile);

la segreteria telefonica;

l’Iliadbox in comodato d’uso gratuito: grazie all’app Iliadbox sarà possibile controllare la rete, gestire i dispositivi connessi in pochi clic e condividere l’accesso Wi-Fi.

L’Iliadbox non è obbligatorio, ma fortemente consigliato in quanto permette di guardare film e serie TV, videochiamare, scaricare file e giocare online da più dispositivi nello stesso momento, senza che si verifichino interruzioni della connessione, o rallentamenti della velocità di rete.

Aggiungendo un 1,99 euro al mese si potrà anche acquistare il wifi extender, con il quale amplificare il segnale Wi-Fi in ogni angolo della propria abitazione e che, pertanto, è molto utile nelle case di grandi dimensioni o a più piani.

Confronto offerte Iliad casa con altri operatori

Per enfatizzare ancor di più la convenienza delle offerte Iliad, è possibile fare un’analisi comparativa con le offerte di altri operatori. In comune, ci sono:

il fatto di proporre un pacchetto all inclusive, che non comprenda la mera connessione Internet casa, ma anche altri servizi;

la possibilità, per i già clienti, di poter pagare di meno il costo della linea fissa;

il wifi extender, già presente nelle offerte di altri gestori.

Le offerte Iliad si differenziano, invece, per l’economicità dei prezzi (non ci sono attualmente offerte a meno di 19 euro al mese) e per il fatto che i costi non subiranno cambiamenti rispetto al momento della sottoscrizione del contratto.

Quello che manca, alla data odierna, è la possibilità di personalizzare ancora di più l’offerta di base, per esempio con la scelta di un abbonamento a un servizio di streaming TV. Iliad, comunque, sa benissimo come far felici i suoi clienti e non è detto che, nei prossimi mesi, non sorprenda tutti, con nuova rivoluzione.