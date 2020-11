Nuove promozioni Amazon della settimana per il Black Friday

Il Black Friday Anticipato di Amazon continua a offrire sconti e prezzi imperdibili. Come ogni settimana dal lancio dell’iniziativa, sono molti i prodotti in offerta di cui approfittare per terminare lo shopping pre-natalizio o acquistare lo smartwatch o il videogame che si desiderava da tempo.

Iniziato il 26 ottobre, questo nuovo evento di sconti lanciato subito dopo il Prime Day 2020, riservato agli iscritti al servizio Amazon Prime, accompagnerà i clienti dell’e-commerce fino al “vero” weekend del Black Friday, che inizierà il 27 novembre e si concluderà il 30 novembre con il Cyber Monday, un intero lunedì dedicato agli sconti sui prodotti dell’elettronica. Intanto, per chi decide di approfittare del Black Friday Anticipato di Amazon, le offerte sono molte e ogni settimana è possibile fare ottimi affari su moltissimi prodotti delle più diverse categorie. Nella settimana dal 3 novembre, ad esempio, su alcuni marchi come Xiaomi e Garmin, o sui vinili vintage.

Smartwatch, le migliori offerte del Black Friday Anticipato

Anche in questa settimana di Black Friday Anticipato sono molte le offerte su Amazon per gli smartwatch di vari brand, dai più economici Yamay a Fossil e Michael Kors:

Fossil smartwatch touchscreen connected da uomo con cinturino in acciaio inossidabile a 198 euro invece di 299;

touchscreen connected da uomo con cinturino in acciaio inossidabile a 198 euro invece di 299; Michael Kors smartwatch da Donna con Wear OS by Google a 189 euro invece di 369;

da Donna con Wear OS by Google a 189 euro invece di 369; YAMAY smartwatch unisex con cardiofrequenzimetro da polso e contapassi in diversi colori a 20,79 euro invece di 25,99.

Garmin, promozioni su smartwatch e navigatori

Non mancano le promozioni sui dispositivi Garmin, dagli smartwatch Forerunner e Vivosport a navigatori e dash cam per il Black Friday di Amazon in anticipo:

Videogiochi, le offerte su Amazon

Tra le offerte della settimana del Black Friday Anticipato anche una selezione di titolo di videogame per Playstation 4:

Xiaomi, tutti i prodotti in offerta su Amazon

Anche chi desidera acquistare uno smartphone Xiaomi potrà approfittare del Black Friday Anticipato di Amazon. Ecco alcuni dei dispositivi in offerta:

Xiaomi Redmi Note 8 Pro con 6 GB di RAM e 64 di memoria interna a 182 euro invece di 197,91;

con 6 GB di RAM e 64 di memoria interna a 182 euro invece di 197,91; Xiaomi Redmi Note 9 Pro con display da 6.67″, 6 GB RAM, 64G B ROM a 229,9 euro invece di 269;

con display da 6.67″, 6 GB RAM, 64G B ROM a 229,9 euro invece di 269; Xiaomi Redmi Note 9 con display da 6.53″, 3 GB RAM e 64 GB di memoria interna a 167,9 euro invece di 182,02.

Vinili, le migliori offerte del Black Friday Anticipato di Amazon

Le promozioni del Black Friday Anticipato di Amazon aprono anche a un nuovo universo vintage tech con vinili e giradischi, ottimi per i regali natalizi agli appassionati del genere. Ecco le migliori offerte: