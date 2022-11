Nuove regole per la portabilità SIM: cosa cambia da novembre 2022

La delibera 86/21/CIR di AGCOM ha stabilito quali sono le regole da seguire per la portabilità SIM, ovvero per effettuare il passaggio a un altro operatore mobile pur mantenendo il proprio numero di telefono.

Il provvedimento mira a combattere fenomeni quali il SIM swap, ovvero una truffa in cui viene cambiato l’intestatario di una determinata utenza senza che lo stesso ne sia effettivamente al corrente.

Considerato che molte delle promozioni mobile che si possono sottoscrivere oggi sono pensate proprio per la portabilità della SIM, vediamo di seguito quali sono le novità in arrivo e che sarebbe meglio conoscere.

Scopri quali sono le migliori offerte con portabilità della SIM

Portabilità SIM: quali sono le nuove regole

Sono due le novità che riguarderanno la portabilità della SIM. La prima consiste nel fatto che il cambio SIM, non solo per la portabilità del numero (MNP), ma anche in caso di furto/smarrimento o passaggio a una eSIM potrà essere effettuato soltanto dalla persona che è l’intestatario dell’utenza.

Si tratta di una sorta di identificazione a due fattori in quanto:

da un lato viene richiesto un documento per verificare l’effettivo titolare dell’utenza;

dall’altro, ci si accerta che chi utilizza la SIM abbia l’effettiva volontà di procedere con l’operazione richiesta.

Portabilità SIM: risparmia attivando una nuova promozione

La portabilità della SIM potrà avvenire solo in caso di SIM funzionante, quindi qualora si avessero problemi con la stessa, si dovranno prima risolvere con il proprio operatore. Eventuali deleghe per il cambio di SIM sono invece permesse soltanto alle utenze aziendali.

Nel momento in cui avviene la portabilità, ci sarà l’obbligo di presentare:

il documento d’identità;

il codice fiscale;

la vecchia scheda SIM.

Per l’emissione di una nuova SIM in caso di furto o smarrimento, si dovrà presentare anche la copia della relativa denuncia. Nell’ipotesi di SIM guasta, la vecchia SIM dovrà essere riconsegnata al proprio gestore.

Qualora la richiesta di portabilità avvenga da remoto, l’operatore telefonico sarà tenuto a effettuare una chiamata o inviare un messaggio di conferma all’utente che l’ha effettuata. In caso di risposta non affermativa, gli operatori saranno tenuti a interrompere tempestivamente la procedura di portabilità.

Confronta le promozioni che prevedono la portabilità della SIM mobile

Portabilità SIM: quali sono le offerte mobile più interessanti

Oggi le offerte in portabilità, con la possibilità di mantenere il vecchio numero e di pagare di meno, vengono proposte sia dagli operatori virtuali (per i quali rappresentava una vera e propria strategia di marketing), sia dagli operatori tradizionali.

Nella tabella che segue sono state indicate alcune delle migliori offerte del momento, con le quali i clienti di determinati gestori potranno pagare un prezzo davvero conveniente attivando una data promozione, che non supera mai i 10 euro al mese.

Offerte in portabilità della SIM Chi può attivarla Quanto costa ho. mobile – ho. 5,99 clienti Fastweb, Iliad, PosteMobile e altri MVNO 5,99 euro al mese + zero euro per la nuova SIM e il contributo di attivazione Chiamate illimitate messaggi illimitati 100 Giga di Internet Kena Mobile – Kena 5,99 clienti Fastweb, e altri MVNO 5,99 euro al mese + zero euro per la nuova SIM e il contributo di attivazione Chiamate illimitate 50 SMS 100 Giga di Internet Kena Mobile – Kena 6,99 clienti Iliad, PosteMobile e altri MVNO 6,99 euro al mese + zero euro per la nuova SIM e il contributo di attivazione Chiamate illimitate 500 SMS 130 Giga di Internet Kena Mobile – Kena 7,99 clienti Iliad, PosteMobile e altri MVNO 7,99 euro al mese + zero euro per la nuova SIM e il contributo di attivazione Chiamate illimitate 500 SMS 150 Giga di Internet TIM Wonder Five clienti di alcuni operatori virtuali 7,99 euro al mese + zero euro per il contributo di attivazione e 25 euro per la nuova SIM, con 20 euro di traffico incluso Chiamate illimitate messaggi illimitati 70 Giga di Internet TIM Wonder riservata esclusivamente ai clienti ho. mobile e lycamobile 9,99 euro al mese + zero euro per il contributo di attivazione e 25 euro per la nuova SIM, con 20 euro di traffico incluso Chiamate illimitate messaggi a pagamento, al costo di 0,29 euro/SMS 50 Giga di Internet TIM Wonder Six clienti Iliad, PosteMobile e altri MVNO 9,99 euro al mese + zero euro per il contributo di attivazione e 25 euro per la nuova SIM, con 20 euro di traffico incluso Chiamate illimitate messaggi illimitati 100 Giga di Internet

Per conoscere eventuali altri promozioni di questo tipo, si consiglia di restare costantemente aggiornati in quanto i prezzi e i servizi inclusi nelle offerte mobile cambiano di continuo e con una certa velocità, facendo di tanto in tanto una ricerca di tipo comparativo.