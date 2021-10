I nuovi MacBook Pro sono su Amazon: quale scegliere

Mai come quest’anno Apple ha stupito tutti con una raffica di prodotti azzeccatissimi e decisamente attraenti per tutte le fasce del mercato per le quali sono stati prodotti: iPad mini da 8 pollici, iPad Pro con schermo Mini-LED e chip M1, iPhone 13 con Cinema Mode e, adesso, anche i nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici con i potentissimi chip M1 Pro ed M1 Max.

Questi ultimi, presentati il 19 ottobre, sono adesso disponibili in preordine anche su Amazon, con disponibilità effettiva a partire dal 26 ottobre. Si prevede la fila per comprarli, come per tutti i prodotti 2020-21 di Apple, quindi l’opzione Amazon non è affatto da escludere (vista anche l’ottima garanzia e le politiche di reso, persino migliori di quelle della stessa Apple). Il problema, però, è quale scegliere: di Apple MacBook Pro da 14 e 16 pollici in versione 2021, infatti, sull’e-commerce ce ne sono ben 10, con prezzi che partono da 2.349 euro e arrivano a 3.949 euro. Si tratta, quindi, dei modelli “medi“: i top di gamma, infatti, superano abbondantemente i 6.000 euro. Ecco come scegliere il giusto MacBook Pro 2021.

MacBook Pro 2021: la scelta del chip

La grande varietà di modelli disponibili è dovuta al fatto che i nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici sono entrambi disponibili sia con chip M1 Pro che con chip M1 Max. Entrambi i chip, poi, sono disponibili con diverse configurazioni di CPU (8 o 10 core) e di GPU (14, 16, 24 o 32 core).

Inoltre, tutti i modelli hanno diversi tagli di RAM: 16, 32 o 64 GB. Come se non bastasse, al crescere della RAM aumenta la sua velocità (perché i dati vengono trasferiti in parallelo su più chip contemporaneamente): 200 o 400 GB/s.

Le uniche due cose certe prima di configurare i nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici, quindi, è che questi computer saranno comunque molto più veloci sia del MacBook da 13 pollici con M1 standard, sia dei migliori vecchi MacBook Pro con Intel e che, altrettanto certamente, costeranno parecchio. Bisogna quindi scegliere bene, per non trovarsi a pagare per una configurazione molto costosa che non saremo in grado di sfruttare a dovere.

MacBook Pro 2021: quali comprare

La scelta di Amazon di offrire solo i modelli con caratteristiche tecniche di base (ma ci vuole coraggio a chiamarle così) o medie è senza dubbio corretta: per la stragrande maggioranza degli utenti “Pro" queste configurazioni saranno più che sufficienti, chi ha bisogno di più potenza o di caratteristiche tecniche superiori farebbe bene a rivolgersi ad un Apple Store, dove troverà personale qualificato che lo potrà aiutare nella scelta di una macchina da 5-6.000 euro cucita addosso alle sue esigenze specifiche.

Partiamo quindi dal modello base, tra i nuovi MacBook Pro: quello da 14 pollici M1 Pro con CPU a 8 core, GPU da 14 core, 16 GB di RAM e 512 GB di disco SSD. Con questa macchina si fa photoediting senza alcun problema, anche ad alti livelli (chiaramente con un monitor esterno), e si lavora discretamente anche in video editing. Stiamo infatti parlando di un computer comunque più potente del già ottimo MacBook Pro da 13 pollici, che ha stupito per efficienza e potenza molti professionisti.

Questo computer, invece, non va molto bene con le applicazioni di grafica tridimensionale e con quelle che fanno un utilizzo intensivo della GPU. Il suo prezzo è di 2.349 euro.

Chi vuole restare con la diagonale da 14 pollici, ma necessita di un po’ di potenza in più sia per la CPU che per la GPU, può optare per la versione M1 Pro con CPU da 10 core e GPU da 16 core, 16 GB di RAM e 1TB di disco SSD. Il prezzo passa a 2.849.

Per comprare un MacBook Pro con chip M1 Max su Amazon, invece, bisogna passare al 16 pollici. In questo caso la configurazione prevede CPU a 10 core, GPU a 32 core, 32 GB di RAM e 1 TB di SSD ad un prezzo di 3.949. Difficile ipotizzare, oggi, un flusso di lavoro che questa macchina non sia in grado di reggere senza arrancare.

I MacBook Pro da 16 pollici, comunque, sono disponibili anche con il SoC M1 Pro, in varie configurazioni. La più equilibrata per la maggior parte degli utenti, anche questa volta, sembrerebbe quella con CPU a 10 core e GPU a 16 core, 16 GB di RAM e 512 GB di disco SSD. In questo caso ci si possono aspettare prestazioni 1,5 volte superiori a quelle dei 13 pollici con M1 standard, per i lavori che interessano la CPU, e quasi doppie con le app che stressano la GPU. Il prezzo è di 2.849 euro.

