Nuovi smartwatch Huawei: caratteristiche e prezzi in Italia

Huawei ha ufficializzato due nuovi smartwatch, Watch GT3 e Watch Fit mini. Di entrambi, oltre alle caratteristiche tecniche e le possibilità offerte sul tracciamento delle attività fisiche, colpisce l’autonomia che può raggiungere i 14 giorni di utilizzo continuo non troppo intenso, il che consente di affrontare le giornate con una maggiore tranquillità.

Il design di Huawei Watch GT3 è ispirato all’integrazione tra bellezza della natura e tecnologie all’avanguardia. La lunetta minimalista e l’ampio schermo conferiscono a Huawei Watch GT3 un aspetto che l’azienda definisce futuristico. Senza cinturino, la versione da 46 mm pesa appena 42,6 g con uno spessore complessivo di 11 mm mentre quella da 42 mm pesa 35 g con uno spessore complessivo di 10,2 mm. Huawei Watch Fit mini ha una cassa quadrata in oro chiaro abbinata al classico cinturino in tre colorazioni, Frosty White e Mocha Brown in pelle, e Taro Purple in fluoroelastomero. Ampia per entrambi la scelta dei quadranti, con Watch GT3 che ha pure il display sempre attivo (Always on).

Huawei Watch GT3

Huawei Watch GT3 è dotato di una nuovissima tecnologia di monitoraggio della frequenza cardiaca TruSeenTM 5.0+ che, dice Huawei, è notevolmente migliorata rispetto al passato grazie all’integrazione di otto fotodiodi in un layout circolare. Il GPS Dual-Band fornisce una localizzazione geografica più accurata durante gli allenamenti: oltre 100 le modalità, tra cui 18 di livello professionale, 12 workout all’aperto come corsa, camminata, alpinismo, escursionismo, ciclismo, nuoto, ecc, e 6 al chiuso.

Huawei Watch GT3 offre anche il monitoraggio continuo di frequenza cardiaca, SpO2, sonno, stress e ciclo mestruale per una gestione completa dello stato di salute. Come fosse un assistente per la salute e il fitness, Huawei Watch GT 3 supporta funzionalità personalizzate tra cui AI Running Coach e Healthy Living Clover che aiutano gli utenti a rimanere sani e attivi. Peraltro il nuovo smartwatch di Huawei è uno dei primi ad arrivare con il nuovo sistema operativo HarmonyOS 2.1.

Di assoluto livello l’autonomia: la versione da 46 mm garantisce fino a 14 giorni con una sola carica e in condizioni di utilizzo tipico, mentre la versione da 42 mm arriva a 7 giorni di autonomia nello stesso scenario di utilizzo.

Huawei Watch Fit mini

Huawei Watch Fit mini ha un display AMOLED da 1,47 pollici e mette il benessere al centro dell’esperienza. Possiede 96 modalità di allenamento complete molte delle quali vengono riconosciute automaticamente. Oltre alle 11 modalità di allenamento professionale tra cui corsa indoor e outdoor, ciclismo, salto della corda, ellittica, vogatore, ecc, ci sono anche 85 modalità di allenamento tra cui fitness, giochi con la palla, danza, allenamento per il tempo libero e sport estremi.

Sull’app Huawei Health è possibile impostare diversi obiettivi di frequenza cardiaca come la perdita di grasso e il miglioramento della resistenza in base agli obiettivi di allenamento. Inoltre, quando la frequenza cardiaca supera un livello “di guardia" preimpostato, lo smartwatch invia automaticamente una notifica. Supporta anche il promemoria del ciclo mestruale, fornendo agli utenti un’assistenza giornaliera.

In condizioni di utilizzo tipico, ha un’autonomia di 14 giorni, di 10 giorni in caso di utilizzo intenso, ma in caso di necessità, grazie alla ricarica rapida, in cinque minuti si ottiene energia a sufficienza per due giorni di uso tipico.

Disponibilità e prezzi

Huawei Watch GT3 è disponibile in preordine da subito solo sul Huawei Store. I prezzi variano a seconda della versione: la versione da 46 mm parte dai 249 euro necessari per la Active fino ai 299 euro richiesti per la Elite, mentre la versione da 42 mm parte dai 229 euro necessari per la Active fino ai 279 euro richiesti per la Elite; chi preordina su Huawei Store, insieme alle cuffiette FreeBuds 4i e al cinturino in regalo, ottiene anche 30 euro di sconto sull’acquisto del nuovo Huawei nova 9. Disponibilità su tutti i canali di vendita fissata per il 9 novembre.

Huawei Watch Fit mini è disponibile in preordine da subito solo sul Huawei Store ad un prezzo di 99 euro. In regalo la bilancia smart Huawei Body Fat Scale 3.