Nuovo aggiornamento di sistema per PS4 e PS5: cosa cambia

Aggiornamenti in arrivo per PlayStation 4 e PlayStation 5: sono stati rilasciati due aggiornamenti, uno per ogni console di casa Sony, con funzionalità diverse in base alla piattaforma. Se per il nuovo modello si tratta di un aggiornamento dedicato alla stabilità, per quello più datato si parla di una funzionalità completamente nuova.

Il lancio della console next-gen del colosso nipponico è avvenuto meno di un mese fa ma, già da qualche ora, gli utenti hanno potuto iniziare a scaricare un ulteriore aggiornamento di sistema completamente dedicato. L’update arriva a distanza di due settimane dall’ultimo, attraverso il quale Sony ha corretto due bug particolarmente gravi; il primo, riguardava un problema relativo alla cancellazione non richiesta delle versioni su disco dei giochi, mentre il secondo è andato a sistemare un difetto che impediva il caricamento al controller wireless collegato tramite porta USB Type-A con la console in modalità riposo.

PlayStation 5, in cosa consiste l’aggiornamento di sistema

L’update rilasciato solo poche ore fa per la nuova console della casa nipponica è dedicato principalmente alla stabilità per una migliore esperienza di gioco dell’utente. Nella descrizione dell’aggiornamento, che porta il firmware alla versione 20.02-02.30.00, Sony spiega come sia funzionale per l’utilizzo di differenti feature aggiuntive, senza però fornire maggiori informazioni, e per poter contare su una maggiore sicurezza in fase di utilizzo.

Nel blog dedicato alla PS5, viene poi spiegato come sia stata migliorata la stabilità di connessione per alcuni router wi-fi, oltre ai bug relativi alla cancellazione dei download in corso da PS4 e all’inserimento di testo in giochi nativi per PS4. Visto il recente lancio sul mercato, i tempi per un aggiornamento più sostanziale potrebbero non essere ancora del tutto maturi. Per nuove funzionalità e comportamenti aggiuntivi in fase di gioco e non è dunque probabile che l’attesa potrebbe prolungarsi almeno fino ai primi mesi del prossimo anno

PlayStation 4, in cosa consiste l’aggiornamento di sistema

L’aggiornamento software di sistema che coinvolge PlayStation 4 è invece di una tipologia completamente differente. Con l’update, il quale porta il firmware alla versione 8.03, introduce un’interessante novità, ovvero consente la disattivazione dell’audio delle chat di gioco, un’opzione che blocca sia l’audio in uscita che in entrata.

Nella descrizione degli aggiornamenti al firmware di PS4, Sony ha spiegato correttamente il funzionamento della nuova feature. “Disabilita audio chat di gioco è stato aggiunto in Suoni/Dispositivi nel menu rapido. Se attivate questa impostazione – spiega Sony nella descrizione – l’audio della chat di gioco verrà disabilitato. La vostra voce non verrà ascoltata e non sentirete le voci degli altri giocatori. Questa impostazione non si applica all’audio della chat di gruppo“.