Nuovo Apple Store a Roma: è in via del Corso

Manca poco all’apertura dell’Apple Store numero 17 in Italia: quello di via del Corso a Roma. L’allestimento del negozio è quasi pronto e da stamattina gli enormi loghi della mela morsicata campeggiano sulle vetrine di Palazzo Marignoli, edificio storico di fino ‘800 che a breve ospiterà un ormai storico brand della tecnologia.

L’apertura dell’Apple Store a Roma centro era prevista per la primavera scorsa, ma naturalmente il Covid non solo ha fatto slittare l’apertura, ma ha costretto Apple a chiudere anche molti negozi temporaneamente per poi riaprirli al pubblico con rigidissime misure anticontagio. Adesso, però, sembra arrivato il momento giusto e Apple lo ha comunicato a modo suo: i loghi a forma di mela classici dell’azienda sono di color marmo, con una venatura all’interno che riporta l’arcobaleno Apple. Un modo creativo per rendere omaggio ad un luogo, il centro storico Roma, in cui la creatività degli artisti ha espresso il suo massimo a livelllo mondiale per secoli.

Creativi dentro

Accanto al logo personalizzato per il nuovo Apple Store di via del Corso 184 a Roma è comparsa anche una scritta: “Creativi dentro“, che al giorno d’oggi sembra quasi prendere in giro lo storico claim “Intel Inside" del noto gigante dei chip che Apple ha appena abbandonato con l’adozione dei suoi nuovi SoC M1.

Ma con “Creativi dentro" Apple ricorda anche ai suoi clienti che lo store di via del Corso sarà anche uno dei luoghi in cui si svolgeranno le iniziative del programma “Today at Apple“: una serie di incontri tra i clienti Apple e i professionisti (o aspiranti tali) della grafica e del video che usano l’hardware della mela morsicata.

Subito sotto al claim l’indicazione chiara: “Stiamo arrivando“. Meno chiaro, però, il giorno esatto dell’apertura anche se non manca ormai molto.

Apple Store in Italia: la lista aggiornata

Il nuovo Apple Store di via del Corso sarà il diciassettesimo in Italia. Ecco la lista aggiornata di tutti gli store presenti oggi nel nostro Paese: