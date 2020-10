Nuovo PlayStation Store: cosa cambia

È tempo di cambiamenti per PlayStation Store: le date da segnare in calendario sono 21-26 ottobre per la versione web e 28 ottobre per l’app da mobile. Ad annunciarlo è stata proprio Sony, attraverso una email inviata a tutti gli iscritti al PlayStation Network anticipando così anche alcune delle novità in arrivo.

C’è stato dunque un leggero spostamento in avanti delle date, stando alle informazioni rilasciate dallo stesso colosso giapponese. Il nuovo store avrebbe dovuto debuttare ufficialmente nella sua versione aggiornata il 19 ottobre, altra data importante per Sony che, proprio quel giorno, lancerà PlayStation 5 sul mercato europeo. La notizia ha però destato non poche perplessità tra i giocatori, in particolare tra i possessori delle console più datate. Infatti, con l’arrivo del nuovo negozio per loro non sarà più possibile acquistare titoli e add-on attraverso il web store e l’applicazione per mobile.

PlayStation Store: quali sono le console coinvolte nel cambiamento

Come già anticipato, a essere coinvolti nel cambiamento voluto da Sony saranno i modelli di console più vecchi: PlayStation 3, PlayStation Portable (PSP) e PlayStation Vita. Niente paura, però: giochi, temi e avatar resteranno in vendita, con l’unica differenza che bisognerà ricordarsi di effettuare l’accesso allo store dedicato e non più da browser o app mobile.

Lo stesso vale anche per i possessori di PlayStation 4. Per lo shopping di app, temi e avatar dedicati alla loro console di gioco dovranno fare affidamento al proprio store. Dubbi restano invece per la PSP, visto che il negozio non risulta più accessibile dalla console da Marzo 2016. Potrebbe dunque rivelarsi un duro colpo per chi, in mancanza di cambiamenti, potrebbe ritrovarsi senza titoli giocabili da un giorno all’altro.

Altro cambiamento è l’eliminazione della Wishlist che non comparirà più nella versione in arrivo dello store. Tutti i titoli salvati nella lista dei desideri saranno cancellati, meglio dunque prendere appunti per evitare brutte sorprese al primo accesso dopo la data fatidica.

PlayStation Store: cosa succede ai titoli già acquistati

Se l’acquisto dei titoli sarà disponibile solo da store specifico per il proprio modello, per i contenuti già posseduti, invece, la procedura non cambia. Sony ha infatti specificato che resteranno disponibili per il download tutti i titoli e gli add-on già acquistati, sia per PlayStation 3 che PSP e PS Vita.

Lo stesso vale per le app, i temi e gli avatar per PlayStation 4, pronti per essere utilizzati direttamente dalla memoria della propria console.