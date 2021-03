Nuovo record per Super Mario Bros: all'asta la cartuccia più vecchia di sempre

Super Mario Bros non smette mai di stupire: a 35 anni dalla sua nascita l’iconico videogioco di Nintendo mette a segno un nuovo record, confermandosi non solo uno dei personaggi più amati della storia della cultura pop ma anche un oggetto del desiderio per ricchi collezionisti.

Il record di cui stiamo parlando è quello di videogioco messo all’asta al prezzo più alto di sempre: 310.000 dollari (ed è la base d’asta, non il prezzo finale) per una cartuccia di Super Mario Bros per NES. L’asta si terrà tra tre giorni online, sul sito della casa d’aste specializzata in videogiochi e comics Heritage Auctions. Si tratta della stessa casa che aveva gestito nei mesi scorsi altre aste da record, mettendo in vendita altre cartucce della serie di Super Mario, ma questa volta il nuovo record rischia seriamente di raddoppiare il precedente.

Super Mario Bros: perché la cartuccia vale tanto

Naturalmente all’asta per 310 mila dollari non è una cartuccia qualunque, ma un vero pezzo da collezione rarissimo. E’ in perfette condizioni, sigillato e con il box antitaccheggio in plastica rigida. Ma, soprattutto, appartiene ad una serie limitatissima di cartucce prodotte da Nintendo in un ristrettissimo arco di tempo.

E’ anche la copia sigillata più antica di Super Mario Bros mai messa all’asta da Heritage Auctions. La sua finestra di produzione è stata notevolmente breve: la versione nazionale per la console NES è arrivata sul mercato tra la metà e la fine del 1986, senza il codice “Game Pak NES-GP“.

Nintendo ha aggiunto tale codice all’inizio del 1987, quindi la cartuccia all’asta è certamente tra le più vecchie in assoluto.

Gli altri record di Super Mario

Non è certo la prima volta che Super Mario è protagonista di un’asta record. Solo per restare a quelle gestite da Heritage Auctions ricordiamo la cartuccia di Super Mario Bros aggiudicata a luglio 2020 per 114 mila dollari e quella di Super Mario Bros 3 venduta a novembre 2020 per 156 mila dollari.

Cifre impressionanti, certo, ma nulla in confronto a quanto potrebbe pagare questa rarissima cartuccia di Super Mario Bros, tra tre giorni, un ricco collezionista appassionato di gaming.