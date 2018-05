Oculus Go, videochiamate WhatsApp e nuovo Messenger: novità F8 2018

2 Maggio 2018 - Grosse novità in arrivo per tutti gli utenti dei prodotti e servizi della galassia Facebook. Come emerso dalla prima giornata dell’F8 2018, in corso di svolgimento a San José (California), Messenger, WhatsApp e Instagram vedranno ben presto l’introduzione di nuove funzionalità o “rivisitazioni” grafiche.

Novità importanti che confermano, se ancora ce ne fosse bisogno, l’intenzione di Mark Zuckerberg di volersi tenersi stretta la leadership nel campo delle app per la messaggistica istantanea. Nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, sia WhatsApp sia Messenger subiranno modifiche di rilievo. E, per non farsi mancare nulla, anche Instagram introdurrà nuove funzionalità comunicative, che permetteranno di effettuare videochiamate di gruppo con i propri follower. La prima giornata dell’F8 2018, inoltre, è stata occasione per presentare il nuovo Oculus Go, primo visore VR “senza fili” prodotto dalla casa di Menlo Park.

Novità Oculus Go

Dopo averlo annunciato già nel 2017, MArk Zuckerberg toglie finalmente i veli da Oculus Go, visore a realtà virtuale standalone e low cost. Grazie al nuovo dispositivo, per entrare nella realtà virtuale di Facebook non sarà necessario utilizzare smartphone o collegarsi a PC: il visore funziona da sé, garantendo all’utente di godere di esperienze avanzate in realtà virtuale. Con Oculus Go, ad esempio, si potranno guardare contenuti esclusivi realizzati in collaborazione con Netflix, mentre per i prossimi anni Facebook punta a produrre eventi sportivi (partite di football americano, match della Coppa del Mondo e della Champion’s League di calcio) ed eventi di intrattenimento (concerti, spettacoli d’opera e teatrali) con telecamere a 360°, consentendo agli utenti di “muoversi” sul campo di gioco o sul palcoscenico insieme ai loro idoli. Il device sarà dotato anche di Oculus Rooms, versione a realtà virtuale di Facebook dove incontrare i propri amici e contatti social. Il visore low cost costerà 219 euro.

Novità WhatsApp F8 2018

La grande novità per WhatsApp saranno le videochiamate di gruppo. Non sono stati rivelati particolari sul possibile funzionamento, anche se non è difficile immaginare che non si distaccherà di molto dalle videochiamate “classiche” (1 a 1, per intendersi) già disponibili all’interno dell’applicazione di messaggistica. Al momento, fanno sapere i vertici WhatsApp intervenuti a F8, la funzionalità sta terminando la fase di test e già dalle prossime settimane dovrebbe essere distribuita sia su piattaforma Android sia su piattaforma iOS. Oltre alle videochiamate di gruppo, su WhatsApp arriveranno anche gli sticker, gli adesivi già presenti su Messenger che garantiscono un’alternativa alla classica comunicazione testuale.

Novità Messenger F8 2018

Facebook Messenger è forse l’app che uscirà più rivoluzionata da questo 2018. E a confermarlo sono le parole stesse di Mark Zuckerberg durante la conferenza F8. Al momento gli utenti cercano semplicità e velocità nelle piattaforme per la messaggistica istantanea. Messenger al contrario è troppo complessa e quindi verrà ridisegnata. Tra le prime novità troviamo il tema dark, che permette di rendere scuro lo sfondo per adattarsi al meglio agli schermi con tecnologia OLED. Cambia anche la barra di navigazione inferiore, dove saranno eliminate tutte le icone oggi presenti per fare spazio ad appena tre icone, tutte inerenti la comunicazione. I pulsanti per la fotocamera e le chat video dunque verranno spostati nella parte alta dell’applicazione, in una sezione ad hoc per loro.

Novità Instagram F8 2018

Anche Instagram non è passata indenne sotto le “forche caudine” dell’F8 2018. Dal palco di San José, infatti, sono state annunciate novità “comunicative” anche per l’app del social network per immagini. Anche se in un secondo momento rispetto a WhatsApp, anche su Instagram comparirà la funzione per effettuare videochiamate di gruppo. In questo caso, sono stati rivelati dettagli su come fare chiamate di gruppo da Instagram: basterà premere sul pulsante “Videochiamate”, che comparirà nella parte alta della sezione Direct, e selezionare i follower con i quali si vuole chiamare. Volendo, la schermata potrà essere ridotta senza interrompere la comunicazione, così da poter continuare a utilizzare lo smartphone mentre si chiama.